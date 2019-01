Advertisement

Gemma è nuovamente single. Infatti nell'ultima registrazione di Uomini e Donne [VIDEO], il popolarissimo programma condotto ed ideato dalla regina della televisione italiana Maria De Filippi, riesce a regalare sempre momenti esilaranti per gli appassionati del programma. Tuttavia, la puntata registrata qualche giorno fa (precisamente il 4 gennaio 2019) non sfugge a questa regola, le ultime anticipazioni [VIDEO] riguardano la protagonista indiscussa del trono over, la dama di Torino Gemma Galgani.

Anticipazioni Uomini e Donne, Rocco scarica Gemma: 'Non mi importa più nulla di lei'

La puntata inizia con un video in cui vengono mostrate le ultime novità risalenti alla puntata precedente, in cui Gemma ha preso la decisione di interrompere la relazione con Rocco a causa dei comportamenti scorretti di quest'ultimo.

Tuttavia, pero, in questa nuova registrazione è avvenuto un pesantissimo attacco di Rocco nei confronti della Galgani: ''Le importa solo di stare al centro dei riflettori, non mi importa più nulla di lei''. La loro relazione sembra essere arrivata quindi al capolinea e dunque Gemma è nuovamente single.

Durante la puntata è stato riservato uno spazio anche agli altri protagonisti del trono over di Uomini e donne. Nel dettaglio, Roberta ha portato avanti tre conoscenze tra cui Andrea, Stefano e Riccardo. Il cavaliere Stefano, però, si stava già frequentando con Pamela, alla quale non è piaciuto che Stefano le abbia nascosto i contatti con Roberta. In studio è nato uno scontro tra di loro che difficilmente si risolverà senza conseguenze per questa coppia del trono over di Uomini e Donne.

Armando e Noel hanno preso parte a questa nuova puntata dopo una pausa forzata causata da alcune cose che questa coppia ha nascosto alla redazione.

Il motivo di tale comportamento è finalmente saltato fuori: Noel frequentava un altro uomo e per ovviare a questo ha dovuto tenere nascosta la sua relazione con Armando. I due hanno ammesso di essersi visti più volte di nascosto a casa della donna.

Angela piange ed abbandona lo studio a causa dell'attacco degli opinionisti Tina e Gianni

Durante la nuova registrazione del trono over del 4 gennaio è stato dedicato ad Angela un piccolo spazio. In un video, la dama viene infatti continuamente presa in giro da Tina e Gianni che le rimproverano il suo presunto interesse per uomini facoltosi. All'ennesima insinuazione è scoppiata in lacrime ed ha abbandonato lo studio.