Annuncio

Annuncio

Ritorna il sereno tra Gianni Sperti, lo storico opinionista di Uomini e donne e Rosa Perrotta, la tronista che qualche tempo fa si mise in gioco all'interno della trasmissione di Maria De Filippi per cercare il grande amore della sua vita.Tra i due non correva affatto buon sangue, al punto che il trono della bella Rosa viene ricordato in primis anche per i suoi momenti di scontro con Gianni. Adesso, però, tra i due è ritornato il sereno e un video testimonia la riconciliazione dei due. [VIDEO]

Il video della riappacificazione tra Gianni Sperti e Rosa Perrotta

Chi ha seguito il trono di Rosa, sa benissimo che Gianni Sperti ha più volte messo in dubbio la buona fede della tronista napoletana, accusandola di essere interessata in primis al successo e alla visibilità.

E invece le cose non stavano proprio così, dato che il ragazzo che Rosa ha scelto a Uomini e donne, è diventato poi il suo fidanzato e ancora oggi tra i due va tutto a gonfie vele al punto da essere in dolce attesa del loro primo figlio.

Advertisement

A distanza di tempo, però, tra Rosa Perrotta e Gianni Sperti è tornato di nuovo il sereno e i due hanno fatto finalmente pace. Le gossip news di queste ore, infatti, rivelano che ieri sera i due ex volti di Uomini e donne sono stati entrambi ospiti al matrimonio di Tony Colombo a Napoli ed è proprio qui che hanno messo la parola fine ai loro 'scontri' di un tempo. [VIDEO]

Pietro Tartaglione, infatti, ha ripreso il momento dell'abbraccio e del ballo che hanno fatto Rosa e Pietro al matrimonio, con tanto di stupore. Evidentemente neanche lui si aspettava questo gesto da parte dell'opinionista della trasmissione di Canale 5, che tuttavia ha voluto riappacificarsi con l'ex tronista. Tutto è bene quindi, quel che finisce bene e ancora una volta Gianni dimostra di avere a cuore i protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi.

Advertisement

L'annuncio di Rosa e Pietro in diretta tv dalla D'Urso: 'Aspettiamo un figlio'

Intanto Rosa Perrotta si gode uno dei momenti più belli della sua vita. Qualche settimana fa, infatti, l'ex tronista di Uomini e donne è stata ospite in studio a Domenica Live, la trasmissione del dì di festa di Barbara D'Urso dove ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo bambino.

Un annuncio che ha reso felicissimi i tantissimi fan che da anni seguono la coppia Rosa-Pietro in televisione. Il parto di Rosa dovrebbe avvenire in piena estate, tra luglio e agosto. Ancora top secret il nome del nascituro.