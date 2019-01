Annuncio

Giovedì 31 gennaio andrà in onda su Canale 5 [VIDEO] in primetime la seconda puntata della nuova edizione dell'Isola dei Famosi, presentata da Alessia Marcuzzi. Il reality dedicato ai naufraghi più famosi della televisione, infatti, è iniziato soltanto da pochi giorni, ma ha già scatenato intorno a sé alcune grosse polemiche di cui si parlerà sicuramente nella seconda diretta serale: la proclamazione, già dalla prima settimana di gioco, di uno dei finalisti dello show e le polemiche scoppiate in questi giorni attorno alla figura di uno dei concorrenti.

Se per caso non avrete modo di guardare la seconda puntata in diretta in tv, sappiate che potrete sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della seconda puntata

Nel dettaglio, vi segnaliamo che la replica del secondo appuntamento serale con l'Isola dei Famosi [VIDEO] 2019, sarà disponibile online e in televisione.

Sul web, infatti, sarà facilmente reperibile sul sito Mediaset Play, alla pagina dedicata al reality, dove saranno presenti oltre alle dirette serali anche tutti i daytime giornalieri. Da non dimenticare che dal sito Mediaset Play è possibile scaricare un'app gratuita con cui vedere l'Isola o qualsiasi altro vostro programma di gradimento, anche dai dispositivi mobili.

La replica televisiva invece sarà trasmessa su La5 venerdì primo febbraio a partire dalle 21.15.

Anticipazioni

Le anticipazioni de 'L'isola dei Famosi' ci suggeriscono che nella seconda puntata dello show, Alessia Marcuzzi avrà in studio due vip pronti per partire alla volta dell'Honduras, Stefano Bettarini e Jo Squillo. Ma non saranno soltanto quest'ultimi a contendersi un posto nel cast del reality, ma ci saranno anche Francesca Cipriani e il Divino Otelma, che nel corso di questa settimana sono giunti sulle spiagge di Cayo Cochinos.

Poi ci sarà ampio spazio dedicato a Taylor Mega e a tutte le polemiche che le sue dichiarazioni hanno scatenato subito dopo la fine della prima puntata. Sarà messa in discussione anche la permanenza di un altro concorrente per alcune frasi che quest'ultimo ha postato sui social poco prima di entrare nel reality. Ovviamente, verrà decretato anche il primo eliminato di questa edizione fra i tre naufraghi che attualmente sono al televoto, Kaspar Capparoni, Demetra Hampton e Taylor Mega. Infine verranno effettuate delle nuove prove per stabilire chi sarà il nuovo leader della settimana dopo Marina La Rosa.