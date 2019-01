Annuncio

Annuncio

Si continua a parlare della coppia nata a Uomini e donne composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, i quali, a quanto pare, starebbero attraversando un periodo di crisi. A dare l'annuncio sui social era stata proprio l'ex tronista partenopea, la quale aveva ammesso di aver litigato con Giordano, lasciando intendere che la situazione tra lei e il suo fidanzato fosse parecchio delicata. [VIDEO]

Nilufar e Giordano, amore in crisi e i fan vogliono sapere la verità

A distanza di settimane da quelle stories che la bella Nilufar ha postato sui social, pare che non ci siano grandissime novità.

Leggi anche U&D: la scelta di Teresa Langella del trono classico in prima serata su Canale 5

I due, infatti, continuano ad essere molto distanti l'uno dell'altro e non si stanno più frequentando come un tempo. Nilufar e Giordano, infatti, appaiono spesso divisi, ognuno in compagnia dei propri amici e ovviamente questo particolare non è passato inosservato ai tantissimi fan che li seguono sui social.

Advertisement

Addirittura qualche giorno fa, la bella Nilufar aveva sorpreso tutti nel momento in cui aveva annunciato ai suoi fan che sarebbe ritornata di nuovo a Napoli, la sua città natale, per motivi di lavoro. In questo modo, quindi, Nilufar avrebbe abbandonato la Capitale e soprattutto quel progetto di convivenza che aveva fatto con il suo fidanzato.

E i fan, adesso vogliono vederci chiaro. In molti, infatti, hanno bombardato di domande la coppia nata in televisione, chiedendo loro chiarimenti su quello che sarebbe successo a distanza di mesi dal loro fidanzamento a Uomini e donne. 'Perché non ci dite la verità?', scrivono in molti sui social, delusi da questo silenzio prolungato della coppia e dal fatto che ormai sembrano essere sempre più distanti e lontani l'uno dall'altro. Arriverà un chiarimento al più presto?

Rosa e Pietro, l'amore prosegue a gonfie vele e aspettano anche un bebè

E mentre Nilufar e Giordano vivono questo periodo di crisi e di lontananza dal mondo social, un'altra coppia di Uomini e donne è al settimo cielo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Stiamo parlando di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. La love story tra i due procede nel migliore dei modi e la scorsa settimana hanno anche annunciato in televisione di essere in dolce attesa del loro primo figlio. [VIDEO]

Un lito evento che ha rallegrato i tantissimi fan della coppia di Uomini e donne, i quali adesso attendono con trepidazione il giorno del matrimonio di Rosa e Pietro, fissato per il mese di giugno in attesa della nascita del loro primogenito, in programma tra fine luglio e i primi di agosto.