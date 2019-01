Annuncio

Giovedì 17 gennaio è stata registrata una nuova puntata del trono classico di Uomini e Donne [VIDEO]. Dopo la scelta improvvisa di Andrea Cerioli, sono ancora in quattro i tronisti che si alternano in studio con le loro frequentazioni e con le loro storie d'amore. In particolar modo a tenere banco nelle nuove registrazioni del 2019 è il trono di Teresa Langella, che dalla scorsa settimana è rimasta in studio soltanto con due corteggiatori, Andrea Del Corso e Antonio Moriconi.

Teresa litiga con Andrea

Nel dettaglio, vi segnaliamo che nel corso della registrazione del trono [VIDEO] classico che avvenuta oggi pomeriggio, Teresa Langella ha annunciato in studio che quella sarebbe stata la sua ultima puntata.

La giovane, infatti, sembra essere giunta ad una scelta e vorrebbe farla subito dopo aver trascorso del tempo con i suoi ultimi due corteggiatori in villa, Antonio Moriconi e Andrea Del Corso. Subito dopo aver fatto questo annuncio, si è entrati subito nel vivo del trono della napoletana, che in settimana è riuscita a recuperare Antonio ed ha litigato invece con Andrea. Ha discusso con quest'ultimo a causa del fatto che Teresa lo ha deluso perché quando lui le ha riferito che avrebbe rinunciato alla festa di compleanno di un amico per andare in esterna insieme, lei non gli ha dato peso. In più, a detta di Andrea, Teresa gli ha mentito quando gli ha detto di non aver visto Antonio a fine puntata ed invece non è vero. Per queste ragioni oggi in studio, Andrea era visibilmente arrabbiato e deluso dal comportamento della tronista e molti fans hanno letto nel suo comportamento un pretesto per poterle dire di no in caso di una eventuale scelta.

Il bacio con Antonio

Per quanto riguarda Antonio Moriconi, Teresa ha fatto di tutto in settimana per convincerlo a ritornare nello show dopo essersi eliminato la settimana scorsa dopo aver visto il bacio che la tronista aveva dato ad Andrea. La napoletana, infatti, prima ha cercato di parlare con antonio nel parcheggio degli studi, piantonando la sua auto, poi è andato a cercarlo prima in palestra e poi per telefono senza riuscire a contattarlo lo stesso. Alla fine dopo un'ora e mezza di attesa sotto casa sua, è riuscita a parlare con lui e a convincerlo a vedersi per un'altra esterna. Quest'ultima ha avuto luogo sul lungo Tevere, nello stesso luogo dove Teresa e Antonio si erano scambiati il loro primo abbraccio, e lì è finalmente è scattato anche il loro primo bacio vero. Ovviamente, dopo essere stato in esterna con lei e averla baciata, Antonio è ritornato in studio, infatti era presente alla registrazione di oggi.