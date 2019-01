Advertisement

La coppia di vip più chiacchierata dell'anno resta quella di Chiara Ferragni e Fedez. I due hanno attirato su di sé diverse polemiche inerenti al loro matrimonio, al compleanno di Fedez festeggiato all'interno di un supermercato, ai soldi spesi per dei regali di Natale, alla loro luna di miele [VIDEO], ma anche al loro primo figlio: Leone Lucia.

Chi sono Fedez e Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è un'imprenditrice e blogger italiana, conosciuta per il suo blog The Blonde Salad, creato nel 2009 e che le ha permesso di diventare quello che è oggi: una delle influencer più pagate al mondo.

Diverse le sue partecipazioni a campagne pubblicitarie di marchi noti, quali Pantene, ma anche a programmi quali Project Runway. Testimonial di moltissimi brand quali Swaroski, Amazon moda, Intimissi, Pomellato e molti altri ancora.

Dal 2016 ha ufficializzato la sua relazione con il rapper italiano e giudice di X-Factor, Federico Leonardo Lucia - in arte Fedez - dal quale ha avuto il suo primogenito, Leone Lucia che compirà un anno a marzo 2019. Da molto tempo la loro relazione è al centro dei Gossip per diverse ragioni e non ne è stato immune il loro bimbo [VIDEO] che risulta presente già su tutti i social, in particolare su Instagram.

Critiche di Roberto D'Agostino

L'esperto di gossip, Roberto D'Agostino, è stato ospite alla prima puntata del 2019 di Domenica In di Barbara D'Urso e non ha risparmiato le critiche nei confronti della coppia Ferragni e Fedez - soprannominati dai fan i Ferragnez. In base a quanto dichiarato da D'Agostino, i due genitori del piccolo Leone non fanno altro che pubblicare su Instagram ogni cosa che riguarda il loro primogenito.

Infatti, a meno di un anno è già molto presente sui social network ed è seguitissimo dai diversi fan della coppia. Dure sono state le parole dell'esperto di gossip che ha dichiarato che il bambino sembra sia stato "progettato su Instagram", poiché già da quando era nel pancione, tutti si aspettavano che sarebbe stato presente su ogni social - dato che sua madre è un'influencer affermata.

Per la coppia più chiacchierata nel mondo del gossip, sembra che ogni scusa sia buona per pubblicizzare e sponsorizzare il loro bambino e renderlo un affare di stato. Probabilmente, in realtà, proprio perché sono molto amati da diversi fan usano Instagram come mezzo per condividere le loro emozioni che provano nel vedere la crescita di Leone, passo dopo passo. D'altronde è pur sempre il primogenito ed è ancora tutto nuovo per Fedez e Chiara Ferragni.