Chiara Ferragni e Fedez continuano ad essere una delle coppie più chiacchierate e discusse dello showbiz italiano e anche questo pomeriggio si è parlato di loro in televisione. Nel dettaglio, possiamo dirvi che la coppia è stata al centro di un dibattito durante la puntata di Domenica In, il contenitore del dì di festa di Raiuno presentato da Mara Venier. Dei Ferragnez si è discusso in presenza di Roberto D'Agostino, fondatore di Dagospia e le parole di quest'ultimo non sono state proprio tenere nei confronti della coppia, tanto da tirare in ballo anche il piccolo Leone Lucia. [VIDEO]

L'attacco di Roberto D'Agostino contro Fedez e Chiara Ferragni a Domenica In

Il giornalista, giocando al 'dolcetto o carbone' da dare in occasione del giorno della Befana, ha voluto dare il carbone alla coppia e come vi dicevamo ha messo in mezzo anche il piccolo Leone Lucia.

Il motivo? Secondo D'Agostino il bambino sarebbe stato progettato dai Ferragnez per Instagram e più in generale per il mondo social. 'Pensavano a fare post già quando era nel pancione.

Pubblicano ogni cosa fa questo bambino, onestamente mi dispiace', ha dichiarato il direttore di Dagospia nel salotto di Domenica In, ammettendo quindi di non apprezzare questo modo di fare della coppia Fedez-Chiara Ferragni e per questo motivo ha assegnato loro del carbone.

I Ferragnez si godono il loro viaggio di nozze alle Maldive

In attesa di scoprire se ci sarà la replica della coppia a queste pesanti accuse che oggi pomeriggio sono state mosse nel salotto domenicale di Raiuno, i Ferragnez si godono gli ultimi giorni del loro viaggio di nozze alle Maldive. Pochi giorni prima di Capodanno, la coppia ha staccato la spina dagli impegni quotidiani e dalla routine e si è concessa qualche giorno di puro divertimento e relax, così come hanno raccontato sui loro profili ufficiali social. [VIDEO] Anche per quanto riguarda il viaggio di nozze dei Ferragnez, non è mancata la polemica.

Qualche utente sui social aveva rimproverato la coppia perché stava partendo senza il piccolo Leone, ma in questo caso mamma Chiara ha risposto per le rime. La fashion blogger, infatti, ha accusato le persone di parlare sempre a vanvera e senza conoscere come stanno per davvero le cose, precisando che suo figlio non avrebbe potuto permettersi (data la tenera età) un viaggio del genere alle Maldive, tra l'altro in un'isola che è molto distante dalle strutture ospedaliere.