Nadia Toffa continua ad essere al centro della bufera a causa dei contenuti che pubblica sui suoi social, Instagram e Twitter. Come tutti sanno, la famosa conduttrice delle Iene è affetta da una orribile malattia, il cancro. [VIDEO] Da più di un anno cerca di sconfiggere questo mostro e ancora non ci è riuscita del tutto. Nonostante il dramma, però, Nadia è sempre molto presente sui social, disposta a condividere con il mondo che la segue le varie tappe di questo dolorosissimo percorso.

C'è qualcuno, però, che non sembra gradire molto questa "spettacolarizzazione della malattia" e, sotto un post in cui la donna ha dichiarato di essere in ospedale per sottoporsi al solito ciclo di chemio, un hater ha lasciato un commento davvero orribile: "Ma quando c***o crepi?"

Il commento di un hater sotto un post di Nadia Toffa

Nadia Toffa sta continuando la sua estenuante battaglia che la tiene impegnata da più di un anno ma nel frattempo non si perde d'animo, continua a pubblicare foto e stati sui suoi social per tenere aggiornati i suoi follower circa le evoluzioni della sua malattia.

Al di sotto di un post pubblicato negli scorsi giorni, però, si è distinto il brutale commento di un [VIDEO]hater [VIDEO]: "Ma quando c***o crepi?" La Toffa ha cercato di mantenere la calma e si è limitata a dire: "Vuoi decidere tu? Fammi sapere poi". L'hater ha poi provveduto a rimuovere il commento ma Nadia aveva fatto uno screenshot che ha ripubblicato, facendo presente a tutti quanto possa essere cattiva certa gente.

Buongiorno a tutti! Qui si inizia la giornata con la #chemioterapia ma sempre col sorriso 🌈 pic.twitter.com/9luxtKX6pN — Nadia Toffa (@NadiaToffa) 7 gennaio 2019

La risposta della Iena su Instagram ai commenti degli haters

Lunedì 7 gennaio, la conduttrice de Le Iene ha pubblicato su Twitter un nuovo post in cui diceva: "Buongiorno a tutti, qui si inizia la giornata con la chemioterapia ma sempre col sorriso".

A completare il post è stata inserita anche un'immagine che la ritrae sdraiata sul letto con un grosso sorriso stampato in faccia. Nella giornata di ieri, Nadia ha voluto pubblicare nuovamente il contenuto tanto discusso anche su Instagram. La foto è sempre la stessa ma il commento è decisamente diverso. La donna ha voluto lanciare un messaggio molto forte a tutte le persone che la seguono e, soprattutto, a chi disprezza il suo esibizionismo. La Toffa ha detto: "a chi mi vuole morta dico che c'è qualcuno un po' più in alto di noi che decide per noi". La frase è chiaramente riferita all'orribile commento ricevuto su Twitter. I suoi fan si sono naturalmente schierati in suo favore ed hanno incominciato a lasciare messaggi di sostegno e approvazione.