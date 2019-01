Advertisement

La morte, o presunta tale, della figlia di Hope e Liam continua ad essere la trama principale della anticipazioni di Beautiful delle puntate americane. A causa del distacco della placenta, la piccola non ce l'ha fatta a sopravvivere al parto e il dottor Reese Buckingham è stato costretto ad annunciare ai genitori quanto accaduto. Poco dopo sono arrivati nell'isola di Catalina, dove ha avuto luogo la tragedia, anche Bill, Ridge e Brooke che hanno appreso a loro volta che la nipotina non ce l'aveva fatta.

Con la morte nel cuore, la famiglia si è stretta attorno a Hope, comprensibilmente disperata per avere visto svanire per la seconda volta il suo sogno di diventare madre. Nei prossimi giorni, lei e Liam faranno ritorno a Los Angeles dove saranno accolti da tutti i propri cari, che metteranno da parte le ostilità per sostenere soprattutto la figlia di Brooke in questo difficile momento.

Tra di loro ci sarà anche Steffy, che proverà a tirare su di morale la sorellastra, pur continuando a portare avanti un grande sogno nel cassetto: quello di adottare una bambina.

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy si rivolge ad un'agenzia di adozioni

Secondo quanto rivelano le anticipazioni di Beautiful sulle puntate americane, in Steffy sarà ancora molto vivo il ricordo dell'infanzia trascorsa insieme alla gemella Phoebe, morta dieci anni fa a causa di un incidente mentre si trovava in auto con Rick. Consapevole di quanto sia bello crescere con un rapporto tanto profondo con una sorella, la figlia di Ridge e Taylor deciderà di far provare gli stessi sentimenti anche a Kelly. Per questo, considerando la rottura con Liam, deciderà di adottare subito una bambina [VIDEO], per fare in modo che le due sorelline siano quasi coetanee.

Tale ipotesi, ventilata già da qualche settimana, diventerà realtà nelle prossime puntate americane. Gli spoiler, infatti, segnalano che Steffy si rivolgerà ad un'agenzia di adozioni per avviare le pratiche e accogliere quanto prima un'altra bambina nella sua vita. Il tempismo di questa decisione appare a dir poco strano, tenendo conto che la figlia di Hope e Liam è morta (forse) solo da qualche giorno.

Trame americane di Beautiful: Steffy potrebbe adottare la figlia di Hope

Considerando che nulla accade per caso nelle trame di Beautiful, non possiamo fare a meno di chiederci se la decisione di Steffy di adottare una bambina finirà per legarsi alla trame relativa alla morte di Beth Spencer, figlia di Hope e Liam. L'ipotesi che il dottor Reese abbia effettuato uno scambio di identità tra due neonate all'interno della clinica di Catalina appare più che probabile considerando gli indizi che portano in questa direzione [VIDEO]: il black out, lo svenimento di Hope e soprattutto il debito di gioco del ginecologo, che potrebbe essere pagato proprio con la "vendita" della neonata.

Attraverso un meccanismo ancora tutto da scoprire, la piccola potrebbe arrivare in futuro proprio tra le braccia di Steffy, del tutto ignara di avere adottato la figlia di Hope e Liam. E la scoperta di questo epico scambio potrebbe creare nuove sofferenze nella vita delle famiglie Forrester, Spencer e Logan.