Pronte le anticipazioni degli episodi de Il Segreto in onda da domenica 20 a venerdì 25 gennaio su Canale 5 alle 16.10. Centrale il triangolo composto da Elsa, Antolina ed Isaac ma con colpo di scena da maestro. La biondina infatti sorprenderà la rivale in amore con la sua gravidanza. Grande fermento alla Casona: Prudencio è geloso della complicità tra Julieta e Fernando. Raimundo non fa che rileggere la lettera di Francisca, certo che la moglie sia in grave pericolo. E.

dulcis in fundo, la misteriosa malattia che affligge il Mesia si sta manifestando nel pieno dei suoi sintomi, con vuoti di memoria e scatti d'ira improvvisi. Fernando cerca di tenerla a bada con un cocktail pericoloso di farmaci, ma il decorso sembra inesorabile...

Il Segreto anticipazioni dal 20 al 25 gennaio: Antolina è incinta di Isaac

Le puntate della soap opera Il Segreto [VIDEO] della settimana si aprono con Antolina, vittima di strani malesseri. Se Marcela li attribuirà alla stanchezza, la biondina sa bene che derivano da ben altro. Intanto Adela scopre di non essere l'unica vittima del suo stalker, iniziando davvero a preoccuparsi per la sua incolumità. Per fortuna il bel tenebroso Isaac è riuscito ad evitare il servizio militare grazie alla somma di denaro prestatagli da Marcela e Matias. Durante la festa n suo onore, Elsa farà una drammatica scoperta: Antolina è incinta. Nel frattempo alla Casona Mauricio e Julieta notano lo strano comportamento di Fernando che, oltre a prendere molte medicine, soffre di preoccupanti vuoti di memoria...

Da quale patologia è afflitto? Il clima è teso anche per la gelosia di Prudencio, conscio del fatto che il Mesia sta corteggiando spudoratamente sua moglie. Raimundo non smette di rileggere la lettera di Francisca, convincendosi ancora di più che la donna sia in serio pericolo. Avrà ragione.

Trame Il Segreto: Elsa tradisce Antolina

Stando alle anticipazioni de Il Segreto [VIDEO], Elsa tradirà Antolina andando a raccontare ad Isaac della sua gravidanza. Il giovane sarà visibilmente sotto shock. Finalmente Raimundo trova la chiave per decifrare il misterioso biglietto di Francisca: le iniziali delle brevi frasi compongono il nome di Maria, che cosa avrà voluto dirgli? Nel frattempo Julieta, approfittando dell'assenza di Prudencio, tenta di sedurre Fernando, con lo scopo di arrivare alla verità sulla scomparsa di Saul Ortega. Gli episodi de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 20 al 25 gennaio si chiudono con l'ennesima lettera minatoria fatta recapitare ad Adela: non c'è più tempo per tentennare, la faccenda va risolta al più presto.