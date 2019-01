Annuncio

Annuncio

Vi ricordate di Rosa Perrotta e Pietro Tatraglione? Sono due ex concorrenti del talk show di [VIDEO]Maria De Filippi, [VIDEO] Uomini e donne. I due sono usciti dalla trasmissione insieme e, l'anno scorso, hanno deciso di convolare a nozze. A pochi mesi dal matrimonio, però, pare proprio che tra i due sia successo qualcosa. Rosa e Pietro si sarebbero lasciati. Entrambi sono stati molto criptici sulla vicenda, lui si è limitato a sintetizzare in questo modo: "A breve la verità".

Rosa e Pietro non convivono più: a dare l'annuncio è l'avvocato napoletano

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono una coppia molto affiatata. Lei, dopo aver partecipato ad alcuni reality show, è divenuta una delle ospiti gradite nei salotti di Barbara D'Urso.

Advertisement

Lui, invece, di professione fa l'avvocato. Da un po' di giorni a questa parte, i due ragazzi sono piombati al centro di un gossip molto consistente [VIDEO]. A quanto pare il loro matrimonio sarebbe in pericolo poiché, forse, si sono lasciati. Ciò che è emerso nelle ultime ore è che i due non convivono più insieme. A dare l'annuncio è stato proprio l'avvocato napoletano che, sui social, aveva informato i follower di alcuni cambiamenti. In seguito a tale notizia, il ragazzo ha ricevuto una marea di messaggi da parte di tutte quelle persone che erano intenzionate a capire cosa stesse succedendo. In seguito a tutto questo caos, il ragazzo ha deciso di spendere qualche parola al riguardo.

Pietro ha, infatti, detto: "Mi state chiedendo perché io e Rosa abbiamo interrotto la convivenza. A breve saprete la verità".

Advertisement

I migliori video del giorno

Il ragazzo si è limitato ad informare il suo pubblico dell'esistenza di alcuni cambiamenti in merito alla sua vita ma, alla domanda se stia ancora insieme a Rosa, non ha voluto rispondere apertamente ma ha spiegato che, a tempo debito, darà tutte le informazioni sul caso.

Le parole di Rosa Perrotta in merito alla delicata vicenda

Dal canto suo, anche Rosa Perrotta è stata alquanto reticente. La ragazza si è limitata semplicemente a dire che, se ci fosse stato qualcosa di cui parlare, sarebbe stata la prima a farlo, spegnendo, così, i vari rumors. Ricordiamo che le loro nozze sarebbero previste per il giorno 7 giugno 2019. Mancano davvero pochissimi mesi al lieto evento, eppure qualcosa sembra non stia andando per il verso giusto e stia minando la loro felicità. Cosa accadrà adesso? Le nozze salteranno? Il pubblico, naturalmente, si augura che sia solo una crisi passeggera.