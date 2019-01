Annuncio

Le Anticipazioni de Il Segreto vedranno Antolina sfoderare il suo lato nascosto e più cattivo. La ragazza, dopo l'insperata ripresa di Elsa, maturerà verso di lei una profonda gelosia, tale da spingerla a compiere gesti di una crudeltà senza pari. Non solo farà in modo di sposare Isaac con l'inganno, ma arriverà anche a compiere un omicidio. Grazie all'aiuto di Consuelo, Elsa scoprirà anche che Antolina ha avuto una relazione segreta con Jesus, il fratello che l'ha rinchiusa nela torre e tenuta prigioniera per mesi: dunque la giovane era al corrente del fatto che la Laguna fosse viva e in pericolo?

Il Segreto: Antolina inganna Isaac

Nelle prossime puntate della soap opera di Canale 5 Il Segreto, Antolina mostrerà il suo vero volto.

La ragazza fingerà di aspettare un bambino e con questa bugia riuscirà a convincere Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) a sposarla. A non credere alla sua buona fede sarà Elsa, che insieme a Consuelo inizierà ad indagare sul conto della strana giovane, scoprendo retroscena da incubo.

Rovistando tra i suoi effetti personali, la Laguna troverà una lettera d'amore di Jesus, che le darà la conferma che tra i due c'è stata una tresca in passato. Le anticipazioni de Il Segreto [VIDEO] ci raccontano che a questo punto Elsa immaginerà che la gravidanza di Antolina non sia reale. La ex fiamma di Isaac si confiderà con il padre Amancio, che non le crederà. Successivamente, il Laguna lascerà il paesino, non sapendo a quale triste destino sta per andare incontro.

Il Segreto anticipazioni: Antolina senza pietà

Antolina e Isaac si sposeranno senza troppi intoppi, causando la disperazione di Elsa. Nel frattempo Amancio, prima di partire, troverà la lettera di Jesus indirizzata ad Antolina e capirà, sebbene troppo tardi, che Elsa aveva ragione. A quel punto il Lagura tornerà di tutta fretta a Puente Viejo, ma la carrozza sulla quale viaggerà si ribalterà rovinosamente.

Amancio verrà ritrovato da Meliton e Onesimo quando ormai il matrimonio di Antolina e Isaac sarà stato celebrato. L'uomo verrà trasportato nella locanda dei Castaneda in pessime condizioni, dove Elsa lo accudirà giorno e notte. Ma ecco il colpo di scena: le anticipazioni de Il Segreto svelano che [VIDEO] Antolina si recherà nella pensione dei Castañeda furtivamente per far sparire le lettere che provano la sua relazione con Isaac. Vedendo che nella stanza in cui riposa il povero Amancio non c'è Elsa, la giovane penserà bene di risolvere la faccenda una volta per tutte uccidendo suo padre. Antolina soffocherà Amancio con un cuscino, sparendo come se niente fosse poco dopo. Un altro crimine impunito a Puente Viejo? Le prossime puntate de Il Segreto ci daranno le attese risposte.