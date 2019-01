Annuncio

Fabrizio Corona perde un dente a Verissimo. Complice maldestra la foga del momento, l'ex re dei paparazzi è stato invitato da Silvia Toffanin ad uscire dallo studio per 'ricomporsi'. Un'intervista decisamente insolita quella di Fabrizio, che si è raccontato a 360 gradi come sempre dopo la pubblicazione del libro 'Non mi avete fatto niente'. Dichiarazioni forti, dal presunto tradimento di Silvia Provvedi con Fedez agli aborti di Nina Moric e Belen, verso la quale prova ancora un forte amore.

E poi la dichiarazione inaspettata: ''Mi frequento con una persona, è vecchia, non ha 22 anni e ci ho fatto subito l'amore, anche se il mio psichiatra me l'ha sconsigliato''.

Corona a Verissimo: 'Il mio cuore è di Belen'

Non smette di stupire Fabrizio Corona, in ogni intervista riesce a catalizzare l'attenzione del pubblico, ipnotizzato dalla sua capacità di raccontarsi senza filtri.

E lo ha fatto anche nella puntata di oggi di Verissimo, dove ha parlato dei contenuti del suo libro. Il dolore più grande? Gli aborti delle donne più importanti della sua vita, Nina Moric e Belen Rodriguez. Corona affonda la lama in pieno petto alla ex Silvia Provvedi, dopo l'epilogo della loro storia: ''Silvia Provvedi mi ha tradito con Fedez'', dichiara senza paura. Incalzato dalla Toffanin, Fabrizio ha confessato di frequentare una donna, la cui identità almeno per ora rimarrà top secret. Il suo cuore però resta di Belen, l'unica donna che abbia davvero amato. Ed ecco l'aggancio perfetto per passare del suo percorso di cura: Corona infatti è seguito da uno psichiatra ed assume farmaci. Il sui problema? Le ossessioni. Ossessioni verso i soldi, il potere, il sesso. Non ne fa mistero nel suo libro [VIDEO], dove racconta che ''Il profumo della carta dei soldi lo eccita come la cocaina''.

Verissimo: Fabrizio Corona parla del suo testamento

Continuando con l'intervista, Fabrizio ha detto di aver pubblicato nel libro il suo testamento. Vista la sua ossessione per il denaro, dice ''Tutto andrà a mio figlio Carlos Maria ma almeno 40mila euro li voglio nella tomba, casomai mi trovassi in difficoltà nell'Aldilà''. Nel bel mezzo della chiacchierata con la Toffanin, una risata costa cara al sorriso di Fabrizio Corona, che perde un dente. Tra l'impacciato e l'imbarazzato, l'ex re dei paparazzi [VIDEO] lo recupera sul pavimento ed esce dallo studio per 'riassestarsi'. L'ultimo saluto al pubblico è accompagnato da una promessa: ''Presto farò un programma serio''