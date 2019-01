Annuncio

Appuntamento con le anticipazioni della soap opera Il Segreto riguardanti gli episodi in onda da domenica 27 gennaio a venerdì 1 febbraio 2019 e dove non mancheranno i colpi di scena. A Puente Viejo, Adela sarà sotto scorta a causa delle minacce anonime ma la maestra mal sopporterà di essere seguita dagli uomini ingaggiati da Carmelo. Elsa scoprirà che il malessere di Antolina è dovuto al fatto che la ragazza è incinta e la Laguna cercherà di capire chi sia il padre, arrivando però a scoprire un'amara verità, mentre Julieta verrà messa con le spalle al muro da Fernando [VIDEO] e si vedrà costretta a rivelare il suo piano.

Il Segreto, trame dal 27/01 al 01/02: Elsa scopre che il padre del bambino di Antolina è Isaac

Un'amara scoperta sconvolgerà Elsa nelle puntate della soap Il Segreto che vedremo in onda la prossima settimana su Canale 5 a partire dalle 16,20.

La Laguna, infatti, ha capito che Antolina è incinta e in un primo momento prometterà all'amica di mantenere il segreto, salvo poi rivelare la notizia ad Isaac. Il giovane carpentiere rimarrà sconvolto dalla notizia ma non dirà niente ad Elsa della notte passata con la giovane ancella, temendo di perdere la sua amata. A sua volta Antolina si arrabbierà con Elsa per aver rivelato la gravidanza ad Isaac. Le anticipazioni riguardanti i prossimi episodi, ci svelano che Antolina dirà al giovane carpentiere di essere disposta a fuggire in Argentina e a crescere il bambino da sola, ma sarà proprio Isaac a prendere una decisione difficile, confessando ad Elsa di essere il padre del bambino [VIDEO], lasciando la Laguna nella disperazione.

Anticipazioni al 1 febbraio: Fernando smaschera Julieta, i due si alleano contro Prudencio

Prudencio continua ad ingannare Julieta facendole credere di aver trovato un testimone in grado di far luce sulla scomparsa di Saul.

Julieta, però, non crederà alle parole del marito, dato che ha capito che Prudencio non è estraneo alla vicenda della presunta morte del fratello. Nel frattempo Raimundo ha scoperto tra le righe della lettera di donna Francisca una richiesta di aiuto della moglie e con l'aiuto di Mauricio si metterà sulle sue tracce. Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate trasmesse dal 27 gennaio al 1 febbraio, ci svelano che Julieta tenterà di sedurre Fernando [VIDEO], ma l'uomo non cadrà nella trappola, esigendo delle spiegazioni dalla Uriarte per il suo comportamento. La giovane, messa con le spalle al muro, si troverà costretta a confessare di essere tornata alla Villa al solo scopo di investigare sulla morte di Saul. Fernando come vedremo, sarà disposto ad aiutarla in cambio di una 'ricompensa'. Le trame della prossima settimana ci rivelano, inoltre, che Adela sarà sempre più in pericolo, dopo che la maestra riuscirà ad eludere la scorta, cadendo però nella trappola del suo stalker.

Questo e molto altro nelle puntate de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 27 gennaio al 1 febbraio 2019 nel consueto orario delle 16,20.