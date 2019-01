Annuncio

Le trame dello sceneggiato iberico intitolato “Il Segreto” [VIDEO] scritto da Aurora Guerra non smettono di coinvolgere il pubblico. Negli episodi settimanali non mancheranno i colpi di scena a Puente Viejo. Il nuovo protagonista Isaac Guerrero (Ibrahim Al Shami) che ha già conquistato i telespettatori italiani, spezzerà il cuore ad Elsa Laguna (Alejandra Meco), perché le rivelerà di essere il padre della creatura che porta in grembo l’ex domestica Antolina. L’insegnante Adela (Ruth Llopis) invece dopo aver rifiutato di essere scortata su richiesta del marito Carmelo Leal, si troverà in pericolo di vita dato che verrà aggredita da un nemico del suo passato chiamato Basilio Duran.

Il Segreto: Antolina furiosa con la Laguna, Prudencio inganna Julieta

Gli spoiler delle puntate [VIDEO]che saranno trasmesse su Canale 5 dal 27 gennaio all’1 febbraio 2019 annunciano che Elsa, dopo aver appreso che Antolina è in dolce attesa, le prometterà di non svelare a nessuno la lieta notizia.

Purtroppo la Laguna non riuscirà a mantenere il silenzio, dato che metterà al corrente Isaac della gravidanza della sua ex ancella. Il carpentiere dopo aver parlato con la sua promessa sposa, deciderà di prendersi le sue responsabilità, perché capirà di essere il padre della creatura che aspetta Antolina.

Dolores continuerà ad invitare il marito Tiburcio ad allenarsi, invece Raimundo si accorgerà che l’ultima lettera che ha ricevuto da Francisca potrebbe essere una richiesta d’aiuto. Antolina si arrabbierà con Elsa per aver detto al Guerrero che è in stato interessante. In seguito Prudencio continuerà ad ingannare la moglie Julieta, facendole credere che un testimone farà finalmente luce sul presunto decesso di Saul. Per fortuna la nipote di Consuelo non si fiderà del marito. Intanto Carmelo dopo aver appreso che la sua amata ha ricevuto delle missive minacciose, deciderà di farla tenere sotto controllo da tre uomini.

Mauricio si procurerà un’automobile per consentire all’Ulloa di recarsi nel luogo in cui ha incontrato la Montenegro l’ultima volta.

Elsa delusa da Isaac, Basilio aggredisce Adela

La Uriarte sempre più convinta che il marito si stia prendendo gioco di lei, tenterà di sedurre Fernando Mesia senza riuscirci. In particolare quest’ultimo chiederà delle spiegazioni all’eroina di Puente Viejo, che essendo messa alle strette gli confesserà di voler scoprire la verità sulla morte del maggiore degli Ortega. Il figlio del defunto Olmo accetterà di aiutare Julieta, ma in cambio lei dovrà soddisfare i suoi desideri carnali. Raimundo e il Godoy troveranno la casa in cui si trovava Francisca di recente, ma purtroppo della dark lady non ci sarà nessuna traccia, poiché l’abitazione risulterà disabitata da molto tempo.

Successivamente Antolina rivelerà ad Isaac di essere disposta a crescere da sola il bambino che aspetta, ma in Argentina. Nel frattempo Elsa non farà fatica a capire grazie a Dolores, che la sua ex domestica ed Isaac hanno avuto una relazione sentimentale quando lei si trovava rinchiusa nella torre.

Adela rinuncerà alla scorta per non avere ulteriori problemi con il suo lavoro. Antolina rivelerà a Marcela di aver pensato di trasferirsi nell’America del Sud: la locandiera inviterà la sua amica a dire la verità ad Elsa su ciò che è successo tra lei e Isaac. Quest’ultimo purtroppo dopo aver riflettuto a lungo uscirà allo scoperto, rivelando alla Laguna che lui e Antolina diventeranno genitori. La sorella del defunto Jesus dopo aver appreso finalmente come stanno le cose, si rifugerà nella sua stanza. Per finire la maestra Adela verrà ferita gravemente dal suo ricattatore Basilio Duran.