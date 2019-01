Annuncio

Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della telenovela Una Vita [VIDEO] ambientata nel piccolo e lussuoso quartiere di Acacias 38. Negli episodi che sono andati in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE nel dicembre 2017, ma che il pubblico italiano avrà modo di vedere soltanto tra qualche mese per via della differenza di diffusione, Diego Alday e il colonnello Arturo Valverde saranno in pericolo di vita per motivi diversi. Il secondogenito di Jaime verrà avvelenato dalla diabolica Olga Dicenta.

Il padre di Elvira avrà la peggio durante il duello con Victor Ferrero. Samuel, invece, si rassegnerà dato che dirà alla moglie Blanca di voler annullare il loro matrimonio.

Una Vita: Olga avvelena Diego, Blanca rifiuta la proposta del marito

Gli spoiler riguardanti le puntate [VIDEO] che saranno trasmesse su Canale 5 nei prossimi mesi ci dicono che Felipe, dopo essere stato aggredito, per aver deciso di difendere Antonito Palacios da una terribile accusa, riprenderà conoscenza.

Ramon, Trini e gli altri componenti della famiglia ringrazieranno il marito di Celia per aver salvato il giovane. Intanto Lolita sorprenderà lo scultore Sepulveda mentre scambierà del denaro con il ricattatore di Antonito. Elvira inviterà il padre a non sfidare Victor ma il colonnello Arturo rimarrà fermo nella sua posizione. Nel frattempo Olga accetterà di eseguire una richiesta orrenda della madre ovvero avvelenare Diego Alday. Quest’ultimo, dopo aver ricevuto la visita di Leonor, perderà i sensi. In seguito il dottor De Valle rivelerà a Samuel che suo fratello ha ingerito del mercurio. Maria Luisa si riconcilierà con Victor dopo essere venuta a conoscenza che affronterà il padre di Elvira ad un duello all’ultimo sangue. Samuel farà un passo indietro e, dopo aver sposato Blanca pur sapendo dei suoi sentimenti per il fratello, le chiederà il divorzio.

A gran sorpresa la sorella di Olga rifiuterà la proposta del marito promettendogli di essere fedele.

Arturo gravemente ferito, la malattia del fratello di Samuel non può essere curata

La Valverde e il Ferrero arriveranno nel luogo in cui ci sarà il duello all’ora concordata. Sfortunatamente ad essere ferito durante il combattimento sarà il colonnello Arturo. Quest’ultimo verrà trasportato in ospedale mentre Simon rassicurerà Elvira. Il caso di Antonito si complicherà sempre di più perché il sindaco di Cadice si rifiuterà di testimoniare a suo favore. Il marito di Celia, invece, dopo essersi ripreso del tutto, assumerà di nuovo la difesa del fratello di Maria Luisa. Lo stato di salute di Diego peggiorerà mentre Olga si prenderà cura di lui. Dopo aver appreso da Leonor ciò che è accaduto al cognato, Blanca deciderà di fargli visita senza avvisare il marito. Il secondogenito di Jaime rivelerà a Blanca che la sua fine è vicina perché non esiste nessun rimedio per curare la sua malattia. Nel frattempo la situazione sarà critica anche per Arturo.

In tale circostanza Adela sorprenderà Elvira tra le braccia del marito. Victor suggellerà la sua riconciliazione con Maria Luisa con un bacio. Successivamente Antonito rivelerà al padre di aver avuto l’opportunità di evadere dal carcere precisando di non essere fuggito perché non è un assassino. In seguito Lolita deciderà di cercare Belarmino. Per finire Samuel si darà disposto ad aiutare il fratello ma, purtroppo, il medico gli dirà che non esiste una cura.