Nuovo appuntamento con le anticipazioni della soap Il Segreto, relative alle puntate che andranno in onda il 10 e 11 gennaio a partire dalle 16,20 su canale 5: scopriremo tutte le novità su Puente Viejo e le vicende dei suoi abitanti. Nei nuovi episodi, vedremo che Carmelo verrà a conoscenza del fatto che la moglie gli ha mentito e che continua a ricevere minacce anonime, mentre un grande colpo di scena scuoterà ancora una volta la vita di Isaac. Vedremo, infatti, ricomparire viva e vegeta Elsa, proprio durante il funerale commemorativo in suo onore [VIDEO].

Anticipazioni Il Segreto: Elsa è viva e fa il suo ritorno a Puente Viejo

Antolina è riuscita a convincere Isaac a far celebrare una commemorazione funebre in onore di Elsa, in modo da poterle dire addio e voltare finalmente pagina.

Le anticipazioni ci svelano che, proprio mentre i due, insieme a don Anselmo, Matias e Marcela stanno celebrando il simbolico funerale, compare sulla sponda del fiume proprio Elsa, [VIDEO] malconcia e barcollante, la quale, pur perdendo i sensi, è ancora viva. Soccorsa prontamente da uno stupefatto Isaac e dall'amico Matias, la giovane verrà visitata dal dottor Zabaleta, il quale, nonostante lo stato di profonda denutrizione, dichiarerà al Guerrero che la sua amata si riprenderà presto. Elsa, nonostante le rassicurazioni del medico, continuerà, però, a rimanere incosciente, vegliata da Isaac, il quale sarà costretto a rivelare tutta la verità all'amico Matias su quanto avvenuto il giorno delle sue nozze e sul fatto che Antolina non è la sorella della sua amata.

Il Segreto trame del 10 e 11 gennaio: Julieta non firma l'annullamento delle nozze con Prudencio

Negli ultimi episodi della soap opera iberica, abbiamo visto che Julieta ha cambiato look, attirando anche l'attenzione di Fernando Mesia, il quale sembra aver apprezzato il cambiamento della giovane.

Sarà proprio il figlio di Olmo a proporre alla Uriarte di mandare avanti i documenti per l'annullamento delle nozze con Prudencio, ma un colpo di scena interesserà da vicino questa vicenda. Julieta, infatti, sembra aver cambiato idea: deciderà, così, di non firmare la pratica di annullamento rimanendo quindi sposata con l'Ortega, al solo scopo di scoprire la verità sulla morte di Saul. Vedremo, inoltre, la preoccupazione sempre più crescente di Carmelo, il quale ha scoperto che Adela gli ha mentito in merito alle minacce; la donna infatti, continua a ricevere biglietti anonimi. Il sindaco, così, deciderà di organizzare una scorta per proteggere la moglie.