Stanno per essere riaperte le buste di "C'è Posta per te", lo storico format condotto da Maria De Filippi che tornerà in tv nella prima serata di sabato 12 gennaio. Trasmesso in prima serata tv da Canale 5, e in streaming online da Mediaset Play, a partire dalle ore 21:25, il programma proporrà anche in questa edizione tante storie di persone e di famiglie che vogliono riallacciare i rapporti con amori, amicizie e affetti del passato. Considerato il suo contenuto, "C'è posta per te" è sicuramente una delle trasmissioni di maggior coinvolgimento emotivo dell'intero palinsesto televisivo italiano.

Torna 'C'è posta per te' su Canale 5

Come avviene dal 2014, anche quest'anno la prima puntata della nuova stagione di "C'è posta per te" andrà in onda nei primi giorni del nuovo anno.

Più precisamente, quella che sarà la ventiduesima edizione del format inizierà sabato 12 gennaio e sarà trasmessa nella prima serata televisiva da Canale 5, oltre che in streaming sull'app e sul sito Mediaset Play. Per cominciare il nuovo ciclo di puntate nel migliore dei modi, il super ospite del primo appuntamento con la trasmissione sarà Ricky Martin.

Il cantante portoricano, che pochi giorni fa è diventato papà per la terza volta, entrerà in studio accolto da un'autentica standing ovation e rappresenterà sicuramente una sorpresa mozzafiato per chi sarà chiamato a comparire davanti al bustone del programma.

Tra gli altri ospiti speciali chiamati a partecipare a questa nuova edizione del format si fanno i nomi, pressoché certi, del calciatore Mario Balotelli e dei cantanti Al Bano e Romina Power.

Crediti e regolamento della trasmissione

"C'è posta per te" è un programma Mediaset ideato dalla conduttrice Maria De Filippi e dal compianto sceneggiatore Alberto Silvestri, padre del cantante Daniele.

La trasmissione, la cui prima puntata è andata in onda nel 2000, ha come protagonisti uomini, donne e famiglie che vogliono provare a ritrovare parenti lontani, amori giovanili o vecchie amicizie, oppure che vogliono provare a risolvere delle questioni familiari o di coppia. Lo staff, attraverso un apposito postino, individua il destinatario della ricerca e lo invita a partecipare alla trasmissione; una volta arrivato in studio, per mezzo di uno spioncino che compare nel bustone centrale, questi saprà chi lo ha mandato a chiamare e per quale motivo.

Dopo aver ascoltato le ragioni e le motivazioni di chi lo ha cercato, il destinatario deciderà quindi se spostare la busta per ricongiungersi con il mittente oppure no.