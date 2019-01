Advertisement

Appuntamento con le anticipazioni delle puntate di Una vita che vedremo in onda giovedì 10 gennaio e venerdì 11 gennaio a partire dalle 14,10 su canale 5 e dove scopriremo tutte le novità riguardanti i protagonisti di Acacias 38. Dopo il ritorno di Elvira, abbiamo visto che la giovane Valverde è stata accolta in casa Palacios e si sta riprendendo grazie alle amorevoli cure dell'amica Maria Luisa. Anche il colonnello ha fatto il suo ritorno nel quartiere e, scoperto che la figlia è a casa di Ramon, farà di tutto per riportarla a casa.

Nel frattempo vedremo che Samuel è ancora in gravi condizioni e dovrà essere sottoposto ad un intervento, a cui però Ursula negherà il consenso, costringendo Blanca a decidere di sposare il giovane Alday per salvargli la vita [VIDEO].

Anticipazioni puntata del 10 gennaio: Blanca vuole sposare Samuel per salvargli la vita

Gli spoiler sulla puntata della soap opera iberica Una Vita in onda giovedì 10 gennaio ci rivelano che Antonito ha iniziato a lavorare come spazzino, consegnando i primi soldi guadagnati al padre Ramon. Per amore di Lolita infatti, il giovane si è rifiutato di andare a lavorare nella miniera d'oro ed ha deciso di trovare un lavoro, seppur umile, nel quartiere. Stando alla trama del nuovo episodio, vedremo che Samuel è ancora ricoverato in gravi condizioni all'ospedale, dopo la lite con Diego. Il medico informerà i familiari che, per salvarsi, il giovane Alday dovrà essere operato, ma Ursula non darà il suo consenso. A questo punto sarà Diego a chiedere a Blanca di sposare il fratello, in modo da diventarne la tutrice e salvargli quindi la vita.

Una Vita, trama dell'11 gennaio: Elvira costretta a tornare da Arturo

Nella puntata in onda venerdì 11 gennaio 2019, vedremo che Samuel accetterà di sposare Blanca, nonostante la giovane Dicenta non sia innamorata di lui ma del fratello. Le anticipazioni ci svelano inoltre che Elvira, dopo il suo inaspettato ritorno ad Acacias, è stata accolta dalla famiglia Palacios, a cui ha raccontato tutte le vicissitudini degli ultimi mesi, compreso il rapimento ad opera del padre Arturo proprio nel giorno delle nozze con Simon [VIDEO]. Con il ritorno anche del colonnello Valverde nel quartiere, si prospettano guai per la famiglia di Ramon che, a detta di Arturo, non ha appigli legali per far rimanere Elvira in casa propria: stando agli spoiler sembra quindi che Elvira sarà costretta a tornare a vivere sotto lo stesso tetto del padre. La puntata dell'11 gennaio ci svela inoltre lo strano comportamento di Rosina che comincia a preoccupare il marito Liberto.

Questo e molto altro lo vedremo quindi nelle puntate di Una Vita in onda il 10 e 11 gennaio 2019 sulla rete ammiraglia di Mediaset.