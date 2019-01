Annuncio

Martedì 22 gennaio c'è stata la conferenza stampa di presentazione della quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi ha presentato ai giornalisti tutte le novità che il reality proporrà al pubblico a partire da giovedì 24. Oltre a svelare che il vero inviato di quest'anno è Alvin [VIDEO], la conduttrice ha anticipato che è stata introdotta una nuova figura nel format, quella delle "polene". Francesca Cipriani e il Mago Otelma saranno i primi ex concorrenti a sfidarsi per aggiudicarsi un posto tra i naufraghi del cast.

L'Isola 14 inizia con tante sorprese

La prima puntata dell'Isola dei Famosi 2019, sarà ricca di colpi di scena: ad annunciarlo, è stata Alessia Marcuzzi durante la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del format sulla sopravvivenza.

Una delle sorprese che gli autori hanno preparato quest'anno, è l'introduzione di una figura mai esistita prima nel programma: le "polene".

La conduttrice ha spiegato che ogni settimana due ex concorrenti di reality vivranno con i naufraghi in Honduras; allo scadere del settimo giorno di convivenza, l'intero cast dovrà decidere quale vip portare avanti nel gioco.

Dopo 5 sfide, sarà il pubblico da casa a scegliere il personaggio più meritevole di entrare a far parte del gruppo in modo ufficiale, cioè potrà competere alla vittoria finale assieme a tutti gli altri.

I primi due "ex" che hanno accettato di rimettersi in gioco, sono Francesca Cipriani (naufraga appena un anno fa) e il Mago Otelma (concorrente dell'Isola nel 2012); questa coppia sarà presente alla prima puntata del 24 gennaio nello studio di Milano e poi raggiungerà gli altri in Honduras nei giorni successivi.

Alvin è l'inviato ufficiale dell'Isola 2019

Oltre alle "polene", un'altra novità dell'Isola 14 è il "cocco d'oro", una possibilità che sarà data ogni settimana ai naufraghi di aggiudicarsi un posto nella finalissima senza passare dalle nomination e dal televoto.

Sempre nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova edizione del reality, Alessia Marcuzzi ha ufficializzato sia il cast di naufraghi che sono già in Honduras [VIDEO] che quello che la supporterà in studio; Alba Parietti e Alda D'Eusanio sono le due opinioniste di quest'anno, mentre l'inviato non sarà Filippo Nardi, come si era detto giorni fa.

Il vero corrispondente del format sulla sopravvivenza, infatti, è Alvin che in questi giorni sta vivendo tra i concorrenti per cercare di captare alleanze e strategie a poco tempo dal debutto; il presentatore radiofonico, dunque, attualmente è un "infiltrato" ma, a partire da giovedì 24 gennaio, tornerà a ricoprire il ruolo che è stato suo già due volte negli anni scorsi.