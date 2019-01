Annuncio

Mancano due giorni al debutto su Canale 5 della nuova edizione dell'Isola dei Famosi e, finalmente, sono stati ufficializzati i nomi dei 15 personaggi che stanno per naufragare in Honduras. La conduttrice Alessia Marcuzzi, in un'intervista esclusiva che ha rilasciato a "Tv Sorrisi e Canzoni", ha presentato i 7 uomini e le 8 donne che hanno accettato di partecipare al difficile reality sulla sopravvivenza: tra loro spiccano Alvin (che si dice avrà un ruolo inedito tutto da scoprire), Paolo Brosio, Marina La Rosa e Jo Squillo.

Isola 14: pochi famosi nel cast della nuova edizione

La quattordicesima edizione dell'Isola dei Famosi [VIDEO], è ai nastri di partenza: giovedì 24 gennaio, infatti, andrà in onda la prima puntata del reality affidato per il quarto anno consecutivo ad Alessia Marcuzzi.

La conduttrice, intervistata da "Tv Sorrisi e Canzoni", ha finalmente presentato i 15 personaggi che tra due giorni sbarcheranno in Honduras.

Leggendo la lista dei concorrenti del format sulla sopravvivenza, la maggior parte degli utenti del web è rimasta piuttosto perplessa; secondo molti, infatti, sono pochissimi i vip scelti per animare le nuove puntate del programma, a poter essere considerati tali.

Gli uomini che stanno per mettersi alla prova all'Isola 14, dunque, sono: Luca Vismara (quello di Amici), Paolo Brosio (il mistico), Marco Maddaloni (il judoka), Alvin (il reduce), Riccardo Fogli (il cantante), Kaspar Capparoni (l'attore) e Ghezzal (l'ex calciatore).

Le donne che gli autori hanno scelto per tentare di bissare il successo dell'anno scorso, sono: Taylor Mega (la bellona), Sarah Altobello (la showgirl), Youma Diakite (la modella), Jo Squillo (la modaiola), Gracia Colmoneras (la telenovelista), Marina La Rosa (la gieffina), Demetra Hampton (l'attrice), Virginia e Victorjia Mihalovic (le figlie del campione Sinisa).

Gli appellativi che abbiamo scritto tra parentesi accanto ai nomi dei naufraghi del reality Mediaset, sono quelli che Tv Sorrisi e Canzoni ha affibbiato ai membri del cast.

È mistero sul ruolo di Alvin all'Isola 14

Uno dei pochi concorrenti ad aver entusiasmato il pubblico, per il momento, è Alvin; da quando si è saputo che il conduttore radiofonica avrebbe fatto parte del cast del reality di Canale 5, sono stati in tanti a gioire di questo.

Chi pensava che il ragazzo sarebbe stato un "normale" naufrago, però, a quanto pare si sbagliava di grosso: sono tante e contrastanti le indiscrezioni che stanno circolando sul presentatore di "Bring The Noise" e su quello che farà realmente in Honduras.

Secondo alcuni blog, Alvin è il vero inviato dell'Isola dei Famosi [VIDEO]e, già durante la prima puntata del 24 gennaio, prenderà il posto di Filippo Nardi; secondo altri, invece, il ragazzo sarà un concorrente un po' atipico, cioè avrà il compito di "spiare" i compagni d'avventura e tenere d'occhio le loro mosse di settimana in settimana.

Tra due giorni esatti scopriremo cosa hanno architettato gli autori del format sulla sopravvivenza per provare a stupire il pubblico già nella serata di debutto.