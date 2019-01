Annuncio

Alessia Marcuzzi ha svelato ulteriori dettagli sulla nuova edizione de L’Isola dei Famosi [VIDEO] in occasione della conferenza stampa del programma televisivo in onda da giovedì 24 gennaio. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi la conduttrice televisiva ha chiarito il mistero relativo all’inviato speciale. In un primo momento, attraverso le pagine social del reality, era stato ufficializzata l’investitura di Filippo Nardi. In seguito si era diffusa la voce di un possibile ballottaggio con Alvin.

Ipotesi smentita nel corso di Verissimo con il presentatore di Bring the noise che aveva riferito che sarebbe tornato in Honduras come naufrago.

Alla fine la Marcuzzi ha svelato che si è trattato di uno stratagemma per permettere ad Alvin di approfondire il rapporto con gli altri concorrenti e acquisire informazioni utili.

Il reale ruolo del quarantunenne di Rho sarà comunicato agli altri protagonisti del programma nel corso della prima puntata. L’altra novità riguarda la presenza delle ‘polene’, alias ex protagonisti del reality, in gara.

Alvin finto concorrente per scoprire i segreti dei naufraghi

I dettagli della quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi sono stati svelati nel corso della conferenza stampa di questa mattina. Alessia Marcuzzi [VIDEO] ha affermato di essere felice di avere al suo fianco Alba Parietti ed Alda D’Eusanio come opinioniste. “Il programma è lungo e non è facile da condurre” - ha precisato la presentatrice. Quest’ultima ha anticipato che in quest’edizione i naufraghi vestiranno anche i panni dei pirati in quanto dovranno cercare un tesoro nascosto. Alvin tornerà ad essere il trait d’union tra l’Italia e l’Honduras.

Il conduttore radiofonico, inviato anche nel 2015 e nel 2016, sarà protagonista di una staffetta con Filippo Nardi nel corso della prima puntata durante la quale svelerà il suo reale ruolo ai concorrenti.

Isola dei Famosi, il ritorno del Divino Otelma e di Francesca Cipriani

L’altra novità di quest’edizione è rappresentata dall’introduzione delle ‘polene’. In buona sostanza si tratta di concorrenti con esperienze nei reality che trascorreranno una settimana sull’Isola al termine della quale saranno oggetto di una scelta da parte dei naufraghi. Quest’ultimi saranno chiamati a decidere chi potrà proseguire l’avventura a Cayo Paloma. I primi a mettersi in gioco saranno il Divino Otelma e Francesca Cipriani. Al termine della sesta puntata la polena sopravvissuta entrerà a far parte definitivamente del cast. Non è stata del tutto esclusa la partecipazione di Jeremias Rodriguez che potrebbe sbarcare in Honduras non appena avrà il via libera definitivo da parte dei medici.