C'è ancora un alone di mistero attorno all'inviato dell'Isola dei Famosi 2019: nonostante gli addetti ai lavori abbiano confermato che sarà Filippo Nardi il corrispondente dall'Honduras [VIDEO], alcuni blog sostengono che non è così. Tvblog, in particolare, fa sapere che l'ex gieffino lascerà il posto ad Alvin già durante la prima puntata e che quest'ultimo sarà sostituito da un vip tra Francesca Cipriani e il Mago Otelma.

Isola 2019: Alvin 'finto' naufrago? L'indiscrezione

Durante l'intervista che ha rilasciato a Verissimo, sabato 19 gennaio, Filippo Nardi ha smentito i gossip che lo volevano in ballottaggio con un altro personaggio per il ruolo di inviato dell'Isola dei Famosi.

'Ci sono solo io, è tutto falso', ha detto l'inglese con il supporto di Alessia Marcuzzi.

Nonostante questa precisazione in tv, però, c'è ancora chi mette in dubbio la veridicità della notizia: secondo Tvblog, infatti, il vero corrispondente dall'Honduras non sarà l'ex gieffino, ma un altro vip che è stato ufficializzato nel ruolo di naufrago di questa edizione del reality.

Quello che sostiene il blog d'informazione, dunque, è che Nardi sarà sostituito da Alvin già nel corso della prima puntata del 24 gennaio e che, a prendere il posto del concorrente, sarà uno tra Francesca Cipriani e il Mago Otelma.

Stando a quest'indiscrezione, Alvin e Filippo starebbero fingendo, d'accordo con la produzione, di partecipare al format sulla sopravvivenza in ruoli diversi da quelli che realmente ricopriranno: il primo sarà l'inviato per la terza volta, il secondo dovrebbe rientrare in Italia subito dopo la messa in onda della prima diretta.

Il sostituito del conduttore radiofonico tra le fila dei naufraghi, inoltre, si dice che sarà scelto dal pubblico attraverso il televoto: chi tra la bionda soubrette e il particolare mago avrà la meglio?

L'Isola dei Famosi: il 24 gennaio la prima puntata

Qualora dovesse essere vera la notizia lanciata da Tvblog nelle scorse ore, vorrebbe dire che chi lavora per l'Isola dei Famosi ha ideato questo 'tranello' per stupire il pubblico di Canale 5 sin dalla prima puntata.

Ufficializzando Filippo Nardi come inviato, per poi sostituirlo subito con Alvin, che nel frattempo è stato confermato nel ruolo di naufrago, gli addetti ai lavori potrebbero aver voluto mischiare le carte in tavola e attirare più gente possibile davanti allo schermo giovedì 24 gennaio.

Soltanto tra qualche giorno scopriremo chi sarà il vero corrispondente dall'Honduras e soprattutto se è vero che Francesca Cipriani potrebbe essere di nuovo una concorrente del reality, ad un anno esatto dalla sua prima partecipazione.

A non figurare, per il momento, nel cast è Jeremias Rodriguez: mentre tutti i vip che sono stati scelti per animare la nuova edizione del reality, sono già partiti, l'argentino è in Italia con la sua adorata famiglia [VIDEO]: il ragazzo ha trascorso la domenica con Belen, Cecilia, Santiago, i genitori e qualche amico. Perciò la sua avventura nel format della sopravvivenza non inizierà sicuramente il 24 gennaio.