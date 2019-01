Advertisement

Giovedì 24 gennaio andrà in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi ed oggi, a circa due settimane dal debutto, sul web ha iniziato a circolare la lista ufficiosa dei concorrenti della nuova edizione. È stato TvBlog ad anticipare i nomi dei 18 Vip che avrebbero accettato di mettersi alla prova [VIDEO] nel difficile reality sulla sopravvivenza: oltre alle numerose conferme, spiccano le new entry Ghezzal e le figlie dell'allenatore Sinisa Mihajlovic.

Invece, se sull'inviato non si sa ancora nulla di certo, su chi prenderà il posto di Mara Venier nel ruolo di opinionista, da "Il Messaggero" si apprende che potrebbe essere l'ex naufrago Rocco Siffredi.

Isola 2019: il probabile cast anticipato sul web

Ad un paio di settimane dal ritorno su Canale 5 dell'Isola dei Famosi, in rete ha iniziato a circolare l'elenco dei personaggi che dovrebbero naufragare in Honduras a breve.

Sul sito di TvBlog, infatti, sono stati riportati i nomi di ben 18 Vip che avrebbero accettato di mettersi alla prova nel reality show targato Mediaset in partenza il 24 gennaio in prima serata.

Stando alle ultime indiscrezioni, i concorrenti uomini del format condotto da Alessia Marcuzzi sarebbero: Jeremias Rodriguez (fratello di Belen e Cecilia), il giornalista Paolo Brosio e il conduttore Alvin, lo sportivo Marco Maddaloni, l'ex calciatore Ghezzal, il cantante Riccardo Fogli, l'ex allievo di Amici Luca Vismara, l'attore Kaspar Capparoni e Douglas Myers.

Le donne che sarebbero in procinto di partecipare all'Isola 2019, invece, sono: l'ex gieffina Marina La Rosa, la modella Youma Diakite, l'attrice Demetra Hampton, la conduttrice e cantante Jo Squillo, la star delle telenovelas sudamericane Grecia Colmenares, l'influencer Taylor Mega e la sosia italiana di Melania Trump Sarah Altobello.

Inoltre sembra che anche le figlie dell'allenatore Sinisa Mihajlovic, Viktorjia e Virginia, dovrebbero volare in Honduras per affrontare quest'esperienza in coppia, come unico naufrago.

Rocco Siffredi ammette: 'Mediaset mi ha offerto di fare l'opinionista dell'Isola'

Oltre ai 18 concorrenti, le ultime novità che sono trapelate sull'Isola dei Famosi 2019 riguardano il cast fisso del programma: dato per certo che Alessia Marcuzzi condurrà il reality per il terzo anno consecutivo, ancora non si sa chi saranno l'inviato e l'opinionista della nuova edizione.

Rocco Siffredi, ex naufrago e noto attore di film a luci rosse, ha fatto sapere di essere stato contattato da Mediaset per prendere il posto che un anno fa è stato di Mara Venier: "Mediaset mi ha offerto di fare l'opinionista nella nuova edizione dell'Isola dei Famosi, ci stiamo mettendo d'accordo", ha rivelato il 54enne in una recente intervista rilasciata a "Il Messaggero".

Oltre a Siffredi, in studio dovrebbe esserci Alda D'Eusanio a commentare le vicende dei Vip che il prossimo 24 gennaio naufragheranno in Honduras.

Per quanto riguarda, invece, colui che sostituirà Stefano De Martino nel ruolo di corrispondente [VIDEO], attualmente si hanno poche certezze: il nome più quotato per questo difficile compito al momento è quello di Daniele Bossari.