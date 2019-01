Advertisement

La programmazione di Una vita e Il Segreto continua a riservare buone notizie per i telespettatori delle due telenovelas spagnole. Dopo avere concesso ampio spazio alle vicende delle due serie televisive durante le vacane di Natale, infatti, Mediaset ha deciso di rinnovare anche l'appuntamento serale su Rete 4 diventato oramai una costante nelle ultime settimane. Una Vita e Il Segreto andranno quindi in onda questa sera nel canale del Biscione uno dopo l'altro: il primo ad aprire la serata sarà Il Segreto, che avrà inizio alle ore 21:25 circa.

Successivamente sarà la volta delle vicende di Acacias 38 che esordiranno a partire dalle ore 22:30 circa. E le news positive non finiscono qui: Canale 5, infatti, ha deciso di confermare anche la programmazione delle due serie iberiche anche la domenica pomeriggio [VIDEO] insieme a Beautiful.

L'esperimento della scorsa settimana non ha dato ascolti entusiasmanti e la programmazione del 13 gennaio potrebbe essere decisiva per convincere il Biscione a proseguire in questa direzione anche nei prossimi mesi.

Anticipazioni Il Segreto: la vendetta di Julieta

Il Segreto tornerà in onda questa sera su Rete 4 per una puntata che vedrà Julieta come indiscussa protagonista. Il suo desiderio di vendicare la morte di Saul sarà più vivo che mai, soprattutto dopo che le ricerche del giovane sono state chiuse ufficialmente. Fernando consiglierà alla Uriarte [VIDEO]di firmare l'annullamento del matrimonio da Prudencio ma lei rifiuterà tale possibilità, per un motivo ben preciso: solo se resterà al fianco del marito, potrà farsi giustizia e vendicare la morte di Saul. E mentre lei cercherà di ideare un piano per portare a termine il suo grande obiettivo, Mauricio comincerà ad essere seriamente preoccupato per l'assenza di Donna Francisca.

Non potrà fare a meno di pensare che le possa essere accaduto qualcosa di grave. Arriverà il momento di cominciare le sue ricerche?

Una Vita anticipazioni: Samuel ripudia Diego

La programmazione di Una Vita avrà inizio su Rete 4 alle ore 22:30 circa, appena dopo la puntate serale de Il Segreto. Si tratterà di un nuovo appuntamento ricco di colpi di scena, a giustificazione del successo che la telenovela spagnola sta avendo in questo periodo. I suoi ascolti, infatti, continuano ad essere estremamente positivi, persino superiori a quelli di Beautiful e Il Segreto. Chi riuscirà a restare alzato fino alla seconda serata, potrà assistere all'incontro tra Samuel e Diego. Il primo ripudierà il secondo, rifiutando di considerarlo un fratello. Ma quando Diego se ne andrà, Samuel avrà una ricaduta e perderà i sensi. Ursula chiederà a Liberto informazioni sulle tre monete da lui possedute, mentre nel quartiere farà il suo ritorno il colonnello. La sua presenza causerà fin da subito grande scompiglio tra i vari abitanti di Acacias 38.

Rosina, furiosa con l'uomo, lo informerà che Elvira si trova dai Palacios ma quando Arturo si presenterà a casa di Ramon, lui rifiuterà di consegnare la giovane al padre. Il colonnello andrà su tutte le furie e denuncerà il vicino di casa.