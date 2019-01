Advertisement

Manca davvero poco al nuovo debutto dell'Isola dei Famosi. Il Reality Show condotto da Alessia Marcuzzi giunto alla quattordicesima edizione, tornerà in onda da lunedì 24 gennaio in prime prime time su Canale 5. C'è grande attesa da parte del pubblico Mediaset, curioso di scoprire cosa riserverà l'avventura dei nuovi naufraghi nella natura incontaminata. Proprio in questi ultimi giorni sono stati svelati i nomi dei concorrenti pronti a sbarcare sull'arcipelago honduregno [VIDEO], che nonostante abbia una spiaggia paradisiaca riserva moltissime insidie.

I nomi dei concorrenti: il cast (quasi) ufficiale

I nomi dei nuovi naufraghi sono stati già svelati. Salvo colpi di scena, il cast dell'Isola dei Famosi 2019 [VIDEO] dovrebbe essere composto da: Riccardo Fogli (cantautore), Jeremias Rodriguez (fratello di Belen Rodriguez ed ex concorrente del Grande Fratello Vip), Paolo Brosio (giornalista), Kaspar Capparoni (attore), Luca Vismara (cantante di Amici), Marco Maddaloni (Judoka), Grecia Colmenares (attrice), Taylor Mega (modella e influencer), Jo Squillo (cantautrice), Marina La Rosa (ex concorrente del Grande Fratello), Demetra Hampton (attrice), Sarah Altobello (sosia di Melania Trump), Youma Diakite (modella), Abdelkader Ghezzal (ex calciatore di Serie A), Douglas Myers e le figlie dell'ex giocatore della Lazio Sinisa Mihajlovic, Viktorija e Virgina.

L'ex naufrago Rocco Siffredi potrebbe diventare opinionista del reality show

Stando a quanto riporta Il Tempo, Rocco Siffredi (ex concorrente dell'Isola dei Famosi) ad un noto settimanale ha dichiarato: ''Di nuovo c'è che Mediaset mi ha offerto di fare l'opinionista nella nuova edizione dell'isola dei Famosi. Ci Stiamo mettendo d'accordo''. Al nome di a Rocco Siffredi, si aggiungerebbe quello di Alda D'Eusanio (giornalista). La presenza di Alda in studio sembra ormai quasi certa.

Alvin dovrebbe vestire nuovamente i panni da inviato

In molti si staranno chiedendo: ''Chi sarà il nuovo inviato dell'Isola dei Famosi 2019?''. A fare chiarezza ci ha pensato Davide Maggio che attraverso un 'storia su Instagram' ha svelato: ''L'inviato sarà Alvin''. Dunque, Alberto Bonato, in arte Alvin, potrebbe tornare presto in Honduras per affrontare una nuova sfida nella natura incontaminata.

Per il momento è tutto, non ci resta che tenervi informati su nuove news riguardanti L'isola dei Famosi 2019.