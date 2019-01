Annuncio

Annuncio

Francesco Chiofalo, meglio conosciuto come Lenticchio, ha scoperto recentemente di avere un tumore al cervello e ha deciso di aggiornare i suoi fan quasi quotidianamente sull'evolversi della sua malattia [VIDEO]. Mentre il ragazzo romano era sotto i ferri, i fan si interrogavano sulla sua sorte; nelle ore successive, insieme alle buone notizie che lo riguardavano, sono sorte molte polemiche, tanto che il giovane è stato accusato di aver esagerato volontariamente la gravità della malattia e sua madre è dovuta intervenire per difenderlo.

Le accuse sui social: 'Ha marciato sulla sua malattia'

Il ragazzo è stato sottoposto ad un delicato intervento per la rimozione del tumore che aveva al cervello.

Advertisement

Prima di entrare il sala operatoria [VIDEO] Francesco ha salutato tutti attraverso delle storie su Instagram ed ha spiegato di temere per la sua vita e di subire gravi conseguenze a causa dell'operazione chirurgica che si apprestava a fare. Anche per questo l'uomo ha affidato i social alla sua famiglia, alla quale ha lasciato il compito di aggiornare i suoi fan sull'evolversi delle sue vicende di salute.

Mentre il ragazzo era sotto i ferri il suo profilo è stato preso d'assalto, con moltissimi commenti che lo incitavano a non mollare e gli esprimevano solidarietà.

Dopo circa 6 ore dall'inizio dell'operazione è stata pubblicata da diversi quotidiani autorevoli, come "il Messaggero", la notizia che Francesco aveva superato l'intervento e che stava bene. Secondo queste fonti, inoltre, il tumore di Francesco sarebbe stato benigno, sempre precisando di non avere bollettini medici ufficiali.

Advertisement

Alla diffusione di queste notizie le reazioni non sono state unanimi: se da un lato molti utenti hanno manifestato la loro gioia per le buone notizie che riguardavano Lenticchio, dall'altra un buon numero di fan ha iniziato ad esprimere pubblicamente dubbi sui social del ragazzo. Secondo questi fan Francesco avrebbe ingigantito la sua vicenda mostrandosi più spaventato del necessario. Anche il fatto che l'intervento sia durato meno ore di quante annunciate da Chiofalo ha creato più di una polemica.

La reazione della mamma di Francesco

Naturalmente ben presto questi brutti commenti sono stati letti dalla famiglia di Francesco e non si è fatta attendere la replica di sua madre, intervenuta a difesa del giovane. La donna ha spiegato che ancora non c'è certezza sulla natura del tumore che affligge Francesco, sono infatti ancora in attesa dei risultati dell'esame istologico, che si spera dica che il tumore sia benigno. Inoltre la donna ha ribadito che tutti coloro che sono stati vicini a Francesco sono ancora provati da quello che stanno vivendo e che l'intervento che suo figlio ha subito è stato davvero invasivo e pericoloso, indipendentemente dal tipo di tumore.

Ovviamente la madre di Chiofalo si è dimostrata molto arrabbiata per le insinuazioni che hanno visto protagonista suo figlio, tanto da scrivere in una storia su Instragram: "Si deve solo vergognare", riferendosi a chi sta accusando il giovane.