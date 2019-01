Annuncio

Un posto al sole torna su Rai 3 lunedì prossimo. Le anticipazioni dal 14 al 18 gennaio assicurano come sempre colpi di scena non indifferenti. Nella puntata andata in onda oggi, Rossella non è riuscita a confessare a Patrizio cosa la tormenta così tanto, ovvero il bacio con Diego. Mariella, aiutata da Bice, si è convinta a riprendersi il suo Guido raccontandogli la verità sulla sua paternità. Intanto Michele, finito nel mirino dei bulli, è alle prese con un video montato ad hoc in cui passa per violento, nonostante abbia solo difeso un professore dai soprusi di un alunno membro di una baby gang.

Lo scherzo di pessimo gusto potrebbe costargli la carriera e non solo. Ciò che caratterizzerà gli episodi di Upas dal 13 al 18 gennaio sarà il malore di Roberto Ferri, che a causa della troppa pressione avrà un infarto: si salverà?

Un Posto al Sole anticipazioni dal 14 al 18 gennaio: Alberto a capo dei Cantieri

Nelle puntate di Upas [VIDEO] in onda la prossima settimana, Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) incontrerà Valerio Viscardi Valerio Viscardi (Fabio Fulco).

I due avranno una lunga discussione, che lascerà l'imprenditore napoletano con l'amaro in bocca. Dopo aver accettato il ricatto del rivale, Ferri riuscirà a mantenere il controllo dei Cantieri. Un terzo incomodo sconvolgerà i piani di Roberto e Marina Giordano (Nina Soldano). Dalle anticipazioni di Un Posto al Sole, sappiamo infatti che Alberto Palladini (Maurizio Aiello) farà di tutto per mettere in ginocchio entrambi e conquistare tutte le quote dei Cantieri, costi quel che costi. L'intento del Palladini andrà a buon fine, visto che dopo l'incontro con Valerio, metterà la sua firma sul contratto che gli darà pieno potere. Inaspettatamente, il Ferri e la Giordano non potranno fare più nulla, se non arrendersi all'evidenza.

UPAS trame prossima settimana: Roberto ha un infarto

Marina ed Alberto finiranno per litigare e sarà Roberto a tentare di placare gli animi.

Come se non bastasse, il Ferri sarà sotto stress e depresso [VIDEO] per la fine della burrascosa storia d'amore con Vera Viscardi. Il mix di emozioni negative gli sarà fatale, in quanto Ferri avrà un infarto appena uscito dai Cantieri. Ironia della sorte, Alberto Palladini sarà l'unica persona che lo vedrà cadere a terra: chiamerà i soccorsi o lascerà morire il suo rivale? Lo sapremo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole in programma su Rai 3 dal 14 al 18 gennaio 2019.