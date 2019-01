Annuncio

La famosa telenovela spagnola “Il Segreto” [VIDEO] ambientata nella cittadina di Puente Viejo è sempre ricca di colpi di scena. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 a breve, la maestra Adela si troverà in grave pericolo di vita dopo aver ricevuto uno sparo in testa da un uomo malvagio legato al suo passato. Isaac Guerrero invece farà una confessione spiazzante alla sua promessa sposa. In particolare il carpentiere rivelerà ad Elsa Laguna che lui e Antolina diventeranno genitori.

Antolina annuncia la sua gravidanza ad Elsa, Raimundo affronta Fernando

Le anticipazioni delle trame [VIDEO] che il pubblico italiano vedrà nella seconda parte di gennaio 2019 ci dicono che Elsa dopo aver notato che la sua ex domestica Antolina ha avuto numerosi malesseri le chiederà se è in stato interessante.

Quest’ultima confermerà il sospetto della Laguna, ma le dirà di non dire nulla ad Isaac. Purtroppo Elsa non essendo a conoscenza di chi è il padre della creatura che attende la sua ex ancella, metterà al corrente Isaac della gravidanza. Nel frattempo Raimundo dopo aver letto l’ultima lettera ricevuta da Francisca non riuscirà a stare tranquillo, perché inizierà a temere che potrebbe aver bisogno di aiuto grazie ad un indizio. In particolare l’ex locandiere si accorgerà che le iniziali delle frasi scritte dalla sua amata compongono il nome di sua nipote Maria. Il padre di Emilia affronterà Fernando Mesia dato che gli chiederà delle spiegazioni sulla scomparsa della moglie, ma purtroppo non riceverà nessuna delucidazione. A questo punto l’Ulloa deciderà di recarsi da solo nel luogo in cui ha visto la Montenegro l’ultima volta.

Adela tra la vita e la morte, la confessione spiazzante di Isaac alla Laguna

Successivamente Adela andrà su tutte le furie a causa del marito Carmelo, che per proteggerla dal suo misterioso stalker la farà scortare mettendo a repentaglio la vita dei suoi alunni: dopo questo spiacevole avvenimento la maestra ordinerà al suo amato di licenziare subito gli uomini che ha assunto. Purtroppo la moglie del sindaco di Puente Viejo commetterà un grosso errore, perché non appena non avrà nessuna guardia del corpo riceverà uno sparo sulla nuca dal ricattatore Basilio Duran rischiando di morire. Intanto Julieta sempre più decisa ad arrivare alla verità sul presunto decesso di Saul, consumerà il sacramento contratto con Prudencio ma quando capirà che non ha nessuna intenzione di scoprire chi ha ucciso il fratello farà un passo indietro. Nello specifico la nipote di Consuelo farà delle avance a Fernando che si concederà a lei soltanto quando le dirà apertamente quali sono le sue vere intenzioni. In seguito Elsa non crederà alle parole di Dolores, ovvero che Isaac e Antolina sono stati molto complici durante la sua scomparsa. Per finire il Guerrero uscirà allo scoperto, perché assalito dai sensi di colpa confesserà alla Laguna di essere il padre del figlio che aspetta Antolina.