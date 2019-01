Advertisement

Mara Fasone, ex tronista di Uomini e donne, è stata avvistata in un hotel di lusso a Montecarlo che si dice costi 1000 euro a notte: la ragazza avrebbe trascorso lì le sue vacanze invernali in compagnia di un uomo molto più grande di lei. A diffondere lo scoop è stata la fashion blogger e influencer Deianira Marzano che, attraverso il suo profilo Instagram, ha divulgato dei dettagli della sua scoperta e anche alcuni messaggi mandati in privato con la stessa Fasone.

Mara Fasone genera polemiche a Uomini e Donne

Mara Fasone ha sempre destato molto scalpore a Uomini e Donne.

La ragazza si è presentata come la classica donna della porta accanto, semplice e genuina, proveniente da situazioni economiche disastrose, costretta a vivere in un appartamento minuscolo dove lei insieme alla sua famiglia faticavano ad arrivare a fine mese.

Tale presentazione ha lasciato a suo tempo molto colpiti i telespettatori, ma con il passare dei giorni la sua vera natura è venuta fuori mostrando un lato di sé assolutamente inaspettato: la ragazza, infatti, ha iniziato a palesare la volontà di trovare un ragazzo benestante per fare il salto di qualità che tanto sognava. Queste sue dichiarazioni, accompagnate anche da atteggiamenti dello stesso tenore, sono state notevolmente criticate, al punto da costringerla ad abbandonare il trono a causa del clima troppo teso da affrontare in studio.

Deianira Marzano contro Mara Fasone

Ebbene, a distanza di tempo, uno scoop si sta facendo spazio sul web. L'Iinfluencer Deianira Marzano ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune Stories nelle quali ha rivelato che una sua carissima amica ha visto Mara in un hotel lussuosissimo a Montecarlo in compagnia di un uomo molto più grande di lei.

Per confermare le sue accuse, la donna ha anche detto di poter dire come la Fasone fosse vestita ed ha pubblicato gli screen di una conversazione avuta con lei. Nel dibattito, Deianira l'ha accusata di essere incoerente poiché prima ha fatto credere di essere una ragazza povera dall'animo nobile, poi si è fatta vedere in un hotel di lusso con un uomo molto più grande. In sua difesa, la Fasone si è limitata a dire che l'influencer avrebbe dovuto informarsi meglio e non giudicare senza sapere. Ad ogni modo, la conversazione è terminata con Deianira che ha bloccato Mara su Instagram.

I follower dell'influencer, nel frattempo, hanno incominciato a mandare messaggi d'approvazione nei suoi confronti screditando sempre più l'immagine dell'ex tronista.