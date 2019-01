Advertisement

Diverse ore fa, Britney Spears ha annunciato di aver preso la decisione di concedersi una pausa dalle scene musicali, per poter stare più tempo insieme alla sua famiglia. Nello specifico, la pop-princess ha confidato online che suo padre, dopo essere stato ricoverato in ospedale, ha rischiato di morire perché gravemente malato, motivo per il quale la cantante ha posticipato il suo 'Britney Domination' show a nuova data da destinarsi.

Britney Spears dà il triste annuncio sui social-media

Attraverso i suoi profili social, la principessa del pop, Britney Spears, ha comunicato di aver fatto una scelta particolarmente sofferta in merito al futuro della sua carriera.

L'artista statunitense ha annunciato che, per il momento, non si esibirà a Las Vegas per il 'Britney Domination', il nuovo residency-show americano che avrebbe tenuto vincolata la Spears al Park Theater per il nuovo spettacolo.

I fans dell'artista si dicono molto preoccupati e sperano che la cantante possa tornare ad esibirsi live molto presto.

''Non so neanche da dove cominciare a dirvelo, perché è davvero dura da dire. Io non mi esibirò al mio nuovo show Domination. Ero così in attesa per questo show e di vedere tutti nel 2019, per questo mi fa tanto male. Ad ogni modo, è importante mettere sempre la famiglia al primo posto… e questa è la scelta che ho fatto. Un paio di mesi fa, mio padre è stato in ospedale [VIDEO] ed è quasi morto. Siamo grati che ne sia uscito vivo, ma ha ancora tanta strada per la guarigione davanti. Ho preso la decisione sofferta di concentrarmi sulla mia famiglia adesso. Spero tutti voi possiate capirmi'', ha rilasciato per iscritto la cantante di 'Baby one more time', rivelando le cattive condizioni di salute di suo padre.

Lo show viene posticipato

Stando a quanto è stato riportato dalla 'BBC', il signor Jamie Spears avrebbe cominciato a soffrire 2 mesi fa, per una lesione del colon e, dopo un mese circa di ricovero, il padre di Britney è tornato a casa per restare a riposo e in cura. Diverse settimane fa, la popstar aveva comunicato che, a partire da febbraio 2019, si sarebbe esibita con il suo 'Britney Domination' residency-show di Las Vegas [VIDEO], lo spettacolo per il quale era stato ingaggiato anche l'ex-ballerino di 'Amici di Maria De Filippi', Giuseppe Giofrè. ''A presto'', ha dichiarato online Giofrè, alludendo a 'Domination'.

We love you @britneyspears . See u soon 💕 pic.twitter.com/4C7egwdfQp — Giuseppe Giofrè (@GiuseppeGiofre) 4 gennaio 2019

Lo show della Spears non è stato annullato, ma è stato posticipato nella speranza che Jamie possa riprendersi molto presto.