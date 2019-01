Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], in onda da lunedì a venerdì su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate di metà gennaio, svelano che Ursula verrà minacciata da Olga, mentre Antonito Palacios perderà il lavoro alla Deliciosa. Infine Blanca si adatterà molto male alla vita coniugale con Samuel.

Una Vita, anticipazioni: Ursula minacciata, Simon e Elvira amanti

Imperdibili colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita in onda ad inizio 2019.

Gli spoiler annunciano che Ursula (Montserrat Alcoverro) capirà che sua figlia Olga è ancora viva da alcuni segnali lasciati nella sua abitazione. Infatti temerà che la ragazza si voglia vendicare di tutto il male subito, tanto da temere per la sua incolumità.

Tesi avvalorata da Fabiana, che si ricorderà di Cayetana (Sara Miquel), che era terrorizzata dal racconto della strega Baba Yaga fatto dalla vecchia istitutrice. Simon, nel frattempo diventerà l'amante di Elvira Valverde dopo aver ceduto alle sue esplicite avance. Peccato che Donna Susana non scopra le malefatte del figlio, tanto da obbligarlo a comportarsi da maritino fedele.

Una Vita: Antonito licenziato, Blanca in crisi

Le anticipazioni delle puntate di Una Vita in onda da metà gennaio su Canale 5 svelano che Antonito abbandonerà il posto da spazzino per lavorare presso la pasticceria di Victor Ferrero (Miguel Diosdado). Qui dimostrerà di essere alquanto maleducato con i clienti, tanto da cacciare Donna Susana dalla Deliciosa dopo un violento litigio. Per questo motivo il figlio di Leandro e Juliana sarà costretto a licenziare Antonito, sebbene Lolita tenti di fare da mediatrice affinché venga riassunto come semplice cameriere.

Rosina, nel frattempo, confesserà alla figlia Leonor (Alba Brunet) di attendere un fratellino o una sorellina da Liberto (Jorge Pobes). Una notizia che farà saltare di gioia la vedova di Pablo, mentre la sarta Seler nutrirà alcuni dubbi sull'effettiva gravidanza. Samuel, nel frattempo, si riprenderà brillantemente dall'operazione chirurgica, tanto da rimproverare Ursula a non aver dato il permesso ai medici di operarlo. Inoltre il giovane Alday si allontanerà addirittura da suo fratello Diego, tanto da obbligare a tenere le distanze da Blanca (Elena Gonzalez). Infine la figlia di Ursula si adatterà mal volentieri alla vita matrimoniale dopo essere stata costretta a sposarlo. [VIDEO]