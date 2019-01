Advertisement

Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli ascolti della giornata di ieri, lunedì 7 gennaio 2019, caratterizzata dal debutto in prime time della nuova fiction dal titolo "La compagnia del cigno" con Anna Valle e Alessio Boni mentre su Canale 5 è stata trasmessa la prima parte del film Titanic, trasmesso per l'ennesima volta. In daytime, invece, sono tornati tutti gli appuntamenti quotidiani di Canale 5 tra cui il game show Avanti un altro condotto da Paolo Bonolis. [VIDEO]

La gara degli ascolti del 7 gennaio vinta da La compagnia del cigno su Raiuno

Partiamo, però, dagli ascolti del prime time di ieri 7 gennaio dove ad avere la meglio è stata la puntata d'esordio della fiction "La compagnia del cigno" che ha sbancato con una media di oltre 5.8 milioni di spettatori, pari ad uno share del 24%.

Numeri decisamente molto promettenti per questo nuovo prodotto di RaiFiction, che fanno ben sperare anche per la seconda puntata che verrà già trasmessa questa sera.

Su Canale 5, invece, niente da fare per la replica della prima parte di Titanic: il film con Leonardo Di Caprio ha ottenuto un ascolto di appena 2.5 milioni di spettatori fermandosi ad uno share dell'11.90%.

Il pubblico della tv generalista, quindi, ha preferito seguire la nuova fiction proposta in prima visione assoluta dalla Rai, piuttosto che l'ennesima replica del film che narra la storia d'amore di Jack e Rose, di cui però questa sera andrà in onda la seconda e ultima parte sempre su Canale 5.

Sempre in prime time, da segnalare il boom di ascolti della nuova puntata di Quarta Repubblica condotto da Nicola Porro su Rete 4, che ieri sera con la presenza di Matteo Salvini ha registrato il record assoluto con 1.4 milioni di spettatori pari al 6.90% di share. Buon debutto anche per la nuova stagione di Presa diretta su Raitre, seguita da una media di circa 1.3 milioni di spettatori con uno share del 5.80%.

Boom per Geo e L'eredità

In daytime, invece, prosegue il boom pazzesco di ascolti del programma Geo in onda su RaiTre: la puntata di ieri, nonostante la concorrenza, è stata vista da una platea di 1.9 milioni di spettatori arrivando a toccare il 13.60% di share.

La sfida del preserale, invece, viene vinta da L'eredità di Flavio Insinna che batte nettamente il ritorno di Avanti un altro con Paolo Bonolis [VIDEO]. Il game di Raiuno ha conquistato l'attenzione di 5.3 milioni di spettatori contro i 4.4 milioni che hanno seguito quello di Canale 5.