Dopo la lunga pausa natalizia torna su Canale 5 la regina degli ascolti Barbara D'Urso che, con Pomeriggio 5, terrà compagnia ai telespettatori a partire da lunedì 7 gennaio 2019, in attesa di vederla nelle vesti della dottoressa Giò domenica prossima in prima serata. Un 2019 ricco di impegni quello della conduttrice napoletana che, dopo le vacanze a Cuba con l'amico Cristiano Malgioglio, è pronta ad affrontare le nuove sfide sugli schermi di Canale 5.

Programmazione Canale 5: torna Pomeriggio 5 il 7 gennaio 2019

Oggi 7 gennaio torna in onda Barbara D'Urso con il suo seguitissimo Pomeriggio 5, nel consueto orario delle 17,15 circa, subito dopo il termine della puntata de Il Segreto.

Cronaca, attualità, gossip e quant'altro come di consueto allieteranno il pomeriggio dei telespettatori in attesa del debutto del game show pre serale di Paolo Bonolis 'Avanti un altro'.

Dopo le vacanze trascorse con Malgioglio a Cuba [VIDEO], Barbara è dunque pronta a ricominciare una stagione televisiva ricca di impegni lavorativi e che la vedrà impegnata su più fronti. Da quanto anticipato anche dalla stessa conduttrice prima della pausa natalizia infatti, nel nuovo anno vi sarà il debutto di un nuovo programma in prima serata ancora avvolto nel mistero, ma che secondo indiscrezioni dovrebbe partire a febbraio.

Barbara D'Urso con 'La dottoressa Giò' il 23 gennaio in prima serata su Canale 5

Come già detto, il 2019 sarà ricco di impegni per la conduttrice napoletana. La vedrà già a partire da domenica 13 gennaio 2019, protagonista della seconda serie della fiction 'La dotteressa Giò', trasmessa in prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset. La fortunata serie torna dunque con nuovi episodi, che terranno compagnia al pubblico per quattro settimane e che vedranno la D'Urso nei panni dell'ostetrica Giorgia Basile, tornata al lavoro dopo aver subito un processo per negligenza.

Sempre a partire da gennaio, la programmazione domenicale di Canale 5 subirà dei cambiamenti; dalle 14,00 e sino alle 17,20 circa, su Canale 5 verranno trasmesse le soap opera Beautiful, Una Vita e Il Segreto, mentre il contenitore 'Domenica Live' andrà in onda in formato ridotto [VIDEO], visti i tanti impegni della conduttrice che, come abbiamo anticipato, sta preparando un nuovo programma per la prima serata di Canale 5. Tutto in attesa della nuova edizione del Grande Fratello, il reality condotto anche quest'anno da Barbarella dopo gli ottimi risultati della scorso anno.