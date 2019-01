Advertisement

Dopo la pausa natalizia, Beautiful, la soap opera più longeva di Canale 5, riprenderà la programmazione nella consueta fascia pomeridiana dopo le notizie del Tg5. Da quest'anno gli appassionati della telenovela americana potranno seguire le vicende dei loro beniamini sette giorni su sette. Beautiful dal nuovo anno andrà in onda [VIDEO] anche la domenica alle ore 1.,00, in sostituzione della prima parte di Domenica Live che inizierà al termine della soap.

Bill Spencer accuserà Ridge di avere premuto il grilletto dell'arma che lo ha colpito

Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 6 al 12 gennaio di quest'anno appena iniziato, vedranno il detective Sanchez impegnato a cercare il colpevole del tentato omicidio a Bill Spencer.

Lo stesso Spencer [VIDEO] fornirà al poliziotto il nome del presunto responsabile, affermando di essere stato colpito da Ridge Forrester che, di fronte a questa testimonianza, verrà arrestato.

Il capostipite degli Spencer avviserà la giovane nuora che sarebbe pronto a ritirare l'accusa di tentato omicidio nei confronti del padre se lei accettasse di sposarlo e Steffy accuserà l'uomo di volerla ricattare. Brooke Logan in ospedale chiederà all'ex marito se sia certo che a premere il grilletto della pistola sia stato proprio Ridge Forrester; di fronte ad alcune incongruenze presenti nelle risposte di Spencer, la donna maturerà seri dubbi sulla veridicità delle sue parole.

Steffy e Hope avranno una discussione sui sentimenti che legano Hope a Liam

Steffy, nel tentativo di recuperare il suo matrimonio, accuserà Hope di essere ancora interessata a Liam. La figlia di Brooke Logan rammenterà alla donna in dolce attesa l'impegno con cui si sta prodigando per aiutarla a ricucire il rapporto con Liam dopo il suo tradimento con Bill.

Hope, parlando con Steffy, tornerà a rimproverarla per non avere riferito a Liam la proposta di matrimonio ricevuta dal suocero e tornerà a difendere la propria limpidezza. Il detective Sanchez, nonostante abbia arrestato Ridge in seguito alle affermazione di Bill, parlerà con Quinn per comprendere quale sia il suo rapporto con Spencer. Liam stesso chiederà ripetutamente al padre se abbia la certezza che sia stato veramente Ridge ad avergli sparato. Nella mente del giovane Spencer però inizieranno a riaffiorare dei ricordi confusi. Hope cercherà in ogni modo di contattare Liam, ma lui non risponderà alle chiamate della figlia di Brooke.