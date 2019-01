Advertisement

Ieri sera ha debuttato in prima serata su Raiuno la fiction La compagnia del cigno con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Una serie tv nuova che è stata molto apprezzata dal pubblico sul web e sui social, così come testimoniano i tanti commenti positivi che si possono leggere in rete. Merito della bravura degli attori ma anche di una trama avvincente e scritta con grande dovizia di particolari da Ivan Cotroneo, che ha già firmato tante altre fiction di successo [VIDEO]per la rete ammiraglia della tv di Stato.

La compagnia del cigno, il riassunto della prima puntata di ieri

Il riassunto della prima puntata de La compagnia del cigno, trasmessa ieri sera su Raiuno, rivela che i protagonisti di questa serie sono dei ragazzi che studiano musica all'interno del Conservatorio di Milano e devono fare i conti con il severissimo maestro Marioni, interpretato da Alessio Boni, il quale è intransigente.

Proprio per questo motivo che, a pochi giorni dall'inizio delle lezioni, il maestro si è guadagnato già l'appellativo di 'bastardo'.

L'armonia del gruppo verrà scossa dall'arrivo di Matteo, un giovane ragazzo che proviene da una situazione familiare molto difficile. Matteo ha vissuto in prima persona il terribile terremoto di Amatrice, durante il quale la sua abitazione è stata distrutta ma per fortuna si è salvato.

L'arrivo di Matteo non passerà inosservato e in primis vedremo che il ragazzo rimarrà piacevolmente colpito da Barbara, che sembra aver fatto breccia nel suo cuore. Matteo attirerà anche l'attenzione del maestro Marioni, il quale chiederà di vederlo subito per sentire come suona. Marioni ammette che il giovane Matteo suona bene ma al tempo stesso lo rimprovera perché vuole che ci metta più cuore nelle sue esibizioni e non soltanto tecnica.

Matteo si è già invaghito di Barbara

Il riassunto della prima puntata de La compagnia del cigno di ieri sera, inoltre, rivela che l'ex insegnante di Matteo manderà un video a Marioni [VIDEO], in cui gli chiede di prendersi cura del nuovo allievo, il quale in passato ha subito delle violenze. A quel punto Marioni costringe Barbara, Domenico, Sofia e Robbo a studiare con Matteo: se lui sarà fuori dall'Orchestra, lo saranno anche loro.

Intanto Robbo e sua sorella hanno beccato la mamma mentre si baciava con un altro uomo e adesso non sanno come affrontare la situazione. Nel frattempo Matteo continua a pensare a Barbara anche se la ragazza sembrerebbe essere interessata a Domenico.