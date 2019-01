Advertisement

Nuovo amore per il trapper Ghali, protagonista della scena musicale dello scorso anno con il suo singolo 'Cara Italia' che ha scalato le classifiche di vendita nel nostro Paese, risultando così uno degli album più venduti in assoluto della stagione. In questi giorni Ghali avrebbe trovato anche un nuovo amore: secondo le Gossip news, il trapper sarebbe fidanzato con la modella internazionale Mariacarla Boscono. [VIDEO]

Nuovo amore per il trapper Ghali

Per chi segue la moda, sa bene che questo nome non è affatto nuovo, dato che Mariacarla ha all'attivo una carriera ventennale tra sfilate e passerelle.

La modella, infatti, ha sfilato per Dolce e Gabbana, Versace, Ferrè, Dior, Cavalli, Moschino e molti altri marchi d'abbigliamento.

Rispetto a Ghali, infatti, Mariacarla è decisamente più grande: la modella ha compiuto 38 anni mentre il trapper ne ha soltanto 25 anni.

Ben 13 anni di differenza tra questa nuova coppia che sicuramente farà molto discutere sul web e sui social.

Secondo le indiscrezioni di Vanity Fair, i due si sarebbero conosciuti a Milano lo scorso settembre, in occasione di un galà di chiusura della settimana della moda. [VIDEO] In queste ore, invece, si stanno godendo la loro prima vacanza di coppia alle Maldive.

Irama fidanzato con la De Lellis, Tony Effe pazzo di Taylor Mega

Un periodo decisamente importante dal punto di vista sentimentale per molti giovani esponenti della musica italiana. Qualche settimana fa, infatti, vi abbiamo annunciato anche il fidanzamento del giovanissimo Irama, vincitore dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e tra i Big del prossimo Festival di Sanremo.

Irama ha ufficializzato la sua storia d'amore con un'altra beniamina del pubblico social: parliamo di Giulia De Lellis, ex protagonista di Uomini e donne e attualmente una delle influencer più quotate nel nostro Paese.

Una storia d'amore che prosegue a gonfie vele e che sta facendo già sognare i fan della coppia, i quali sperano addirittura di poterli vedere al più presto all'altare.

E sempre in queste ore è stato ufficializzato anche il nuovo rapporto sentimentale di Tony Effe, tra i membri della Dark Polo Gang e Taylor Mega, nota soprattutto per il suo flirt con Flavio Briatore. In questo caso, però, la coppia non è stata proprio apprezzata al massimo e in molti si sono scagliati soprattutto contro la bellissima Taylor, complice il fatto che solo qualche settimana fa era stata fotografata in atteggiamenti alquanto intimi con il trapper Sfera Ebbasta, ma a quanto pare tra i due è stato solo un flirt.