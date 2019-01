Advertisement

Anche quest'anno riparte su Canale 5 l'appuntamento con C'è posta per te, il fortunato people show del sabato sera ideato e condotto da Maria De Filippi. La prima puntata di questa nuova edizione verrà trasmessa il prossimo sabato 12 gennaio in prime time alle ore 21.20 circa e potrà contare, come da tradizione, sulla presenza di alcuni ospiti vip i quali metteranno la loro generosità a servizio delle persone comuni. [VIDEO]

La prima puntata di C'è posta per te 2019 si apre con Ricky Martin

Le anticipazioni riguardanti la prima puntata di C'è posta per te 2019 in onda questo sabato sera su Canale 5 rivelano che in studio, alla corte di Maria De Filippi, arriverà il cantante Ricky Martin, che proprio da qualche giorno ha annunciato sui social di essere diventato padre per la terza volta.

La presenza di Ricky Martin è stata annunciata da un video postato in anteprima sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione di Maria De Filippi e la reazione degli spettatori non si è fatta attendere.

In moltissimi hanno gradito e apprezzato il fatto che Ricky Martin sarà tra i protagonisti della puntata d'esordio di questa nuova edizione del people show, che continua ad essere uno dei programmi di punta del prime time Mediaset.

Tra gli ospiti già annunciati di questa edizione, inoltre, vi segnaliamo anche la presenza della coppia Albano e Romina Porwer e quella di Mario Balotelli, il quale sui social ha ringraziato la De Filippi per l'ospitata che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane.

E quest'anno la sfida per la De Filippi si preannuncia più complicata del previsto, dato che su Raiuno verrà trasmessa la seconda stagione di Ora o mai più, il talent dedicato alle meteore della musica italiana condotto da Amadeus, in onda dal 19 gennaio. Chi vincerà la sfida auditel del sabato sera? Lo scopriremo nelle prossime settimane.

Dove rivedere le repliche di C'è posta per te in streaming

Intanto, però, per tutti coloro che quest'anno non potranno seguire le puntate di C'è posta per te 2019 in prima visione su Canale 5, vi segnaliamo che sarà possibile rivederle in replica streaming online da tablet oppure da cellulare, sul sito ufficiale MediasetPlay oppure su WittyTv.it [VIDEO]

In questo caso, infatti, basterà cliccare nella sezione dedicata al programma del sabato sera della De Filippi per rivedere non soltanto le puntate per intero ma anche le singole storie che sono state raccontate nel corso della trasmissione.