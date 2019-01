Advertisement

Debutta questa sera, in prime time su Rai Uno, l'attesa fiction 'La compagnia del cigno' con protagonisti Alessio Boni e Anna Valle. Una nuova serie molto attesa dal pubblico che potrà appassionarsi a questo prodotto scritto da Ivan Cotroneo, campione assoluto di ascolti. Tuttavia per chi non potrà vedere questo il primo appuntamento di questa sera in prima visione assoluta, potrà pur sempre rivederlo in replica streaming online sul sito ufficiale della Rai. [VIDEO]

Dove rivedere 'La compagnia del cigno' prima puntata in streaming online

Nel dettaglio, infatti, vi informiamo che sarà possibile rivedere la prima puntata de 'La compagnia del cigno' di stasera in replica streaming online direttamente dal sito web RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima gratuita per tablet oppure telefono cellulare.

In questo modo, quindi, avrete la possibilità di rivedere la prima puntata della fiction con Anna Valle comodamente da un vostro dispositivo mobile, senza dover ricorrere per forza al computer di casa.

In questo modo non arriverete impreparati alla messa in onda della seconda puntata della fiction che, eccezionalmente per questa settimana, verrà trasmessa di martedì sera.

Domani 8 gennaio, infatti, in prime time alle 21.30 su Rai Uno verrà già trasmessa la seconda delle sei puntate di questa prima stagione, dopodiché dalla settimana successiva, la fiction verrà trasmessa soltanto di lunedì e questa sarà la sua collocazione ufficiale fino alla fine degli appuntamenti in programma.

La trama delle prime puntate de 'La compagnia del cigno' su Raiuno

Cosa vedremo in questa nuova Serie TV scritta da Ivan Cotroneo? Le anticipazioni sulle prime due puntate de La compagnia del cigno rivelano che la storia è ambientata all'interno di un noto conservatorio di Milano, dove si intrecceranno le vicende personali e sentimentali di un gruppo di ragazzi, i quali dovranno fare i conti con il severissimo maestro Luca Marioni, che viene soprannominato il bastardo. [VIDEO]

Marioni, intanto, deve fare i conti con i suoi problemi sentimentali: sua moglie, infatti, non ne vuole sapere di tornare a vivere con lui e questa situazione renderà il maestro ancora più 'perfido' nei confronti degli allievi.

Nel frattempo vedremo che nel corso della prima puntata del 7 gennaio farà il suo ingresso anche Matteo, un giovane ragazzo proveniente da Amatrice, distrutta dal terremoto.