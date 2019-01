Annuncio

Per Sara Affi Fella, la tronista dello 'scandalo' di Uomini e donne, è tempo di nuove confessioni ed ecco che in queste ore ha postato un messaggio sui social che non è passato inosservato. La ragazza, infatti, ha voluto ringraziare pubblicamente la sua amica Tina Colombo, per esserle stata vicina nei momenti difficili che ha dovuto affrontare subito dopo lo scandalo che l'aveva travolta nel programma di Maria De Filippi. [VIDEO]

Le parole d'affetto di Sara Affi Fella per Tina

La protagonista in questione è Tina Colombo, moglie del cantante neomelodico Tony, la quale durante le settimane in cui lo scandalo impazzava sul web e sui social, ha voluto far sentire la sua vicinanza alla bella Sara.

E l'ex tronista non ha dimenticato questo gesto e proprio per questo motivo ha voluto ringraziarla, scrivendo un messaggio su Instagram in cui diceva che nel momento in cui tutti sono scappati e l'hanno praticamente lasciata da sola, Tina c'è stata e non si è tirata indietro.

'Hai alzato il telefono e mi hai chiamato, senza neanche conoscermi', ha scritto Sara nel suo messaggio social. Immediata, poi, la reazione di Tina Colombo, la quale ha sottolineato che tutto sommato Sara non ha ucciso nessuno anche se poi tutti vogliono fare i santi della situazione

Sta di fatto, però, che con il suo comportamento sbagliato, la Affi Fella ha preso in giro non soltanto la produzione del dating show di Maria De Filippi, ma anche il pubblico stesso che la seguiva con grande affetto.

Il ritorno di Sara Affi Fella sui social dopo lo scandalo a U&D

Intanto in queste ultime settimane, la bella Sara Affi Fella ha rilasciato una nuova intervista sulle pagine di 'Chi', dove per la prima volta ha avuto modo di parlare apertamente di quello che è successo ai tempi della sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

L'ex tronista ha ammesso tutti i suoi sbagli e si è presa le responsabilità per quello che ha fatto ai tempi del suo trono. [VIDEO]

Al tempo stesso, poi, ha chiesto scusa a Maria De Filippi e alla produzione stessa, aggiungendo però che a distanza di mesi dallo 'scandalo' che l'ha travolta anche sui social, chiede di poter ritornare alla sua vita di tutti i giorni. La Affi Fella, infatti, ha ammesso che dopo tutta la bufera si è rinchiusa in casa e per un periodo ha sofferto anche di anoressia. Adesso, però, il peggio sembra essere passato e l'ex tronista è pronta a rimettersi in gioco, come dimostra anche il fatto che sia tornata di nuovo su Instagram.