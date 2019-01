Annuncio

Nicola Panico è tornato con delle rivelazioni inaspettate su Sara Affi Fella. Il ragazzo, dopo l'intervista dell'ex tronista di Uomini e donne, ha sbottato contro di lei dicendo: "A tutto questo marasma rispondo col silenzio, perché se parlo io scateno una guerra".

Sarsa Affi Fella torna in pubblico e si scatena il caos

Sara Affi Fella, dopo 5 mesi di totale assenza dal mondo dei social e dello spettacolo, ha deciso di riapparire sul web [VIDEO]attraverso un'intervista per il settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini.

Nel corso di tale occasione, la Affi Fella ha rivelato particolari inediti in merito allo scandalo che l'ha vista come protagonista. La ragazza ha esordito scusandosi con tutti, specie con Maria De Filippi ed ha "giustificato" il suo comportamento come una specie di disturbo psicologico: "Ero drogata di televisione".

In seguito ha svelato i suoi momenti più bui curati da uno psicologo: "Ero diventata anoressica, mi segue uno psicologo". Insomma, parole davvero forti.

In seguito a queste dichiarazioni, però, si sono susseguite una serie di notizie e scoop riguardanti la sua relazione con Nicola.

Nicola Panico pubblica una Instagram Stories contro Sara Affi Fella

Una fonte anonima, infatti, aveva rivelato ad un famoso portale di Gossip di essere a conoscenza del fatto che la Affi Fella e Panico fossero tornati insieme [VIDEO]qualche mese fa. Ma non solo, è emerso anche che la ragazza potrebbe aver portato avanti tale relazione mentre frequentava ancora il calciatore Vittorio Parigini. Un intrigo da far invidia alla soap opera Beautiful. Alla luce di tutte queste situazioni, Nicola Panico ha sentito l'esigenza di intervenire.

Il ragazzo ha pubblicato una Instagram Stories nella quale ha scritto di essere davvero stanco di tutto questo marasma e lui preferisce rispondere a tutto con il silenzio poiché se parla, scatenerebbe una nuova guerra.

Ad ogni modo, il bel calciatore napoletano qualche cosa l'ha voluta dire, infatti, ha scritto: "Ho creduto ai tuoi occhi fino a pochi giorni fa, ma a quanto pare non ne è valsa la pena".

Da questa frase non si può far altro che intuire che i due si siano effettivamente visti fino a poco tempo fa ma, secondo quanto rivelato da Nicola, Sara si sarebbe resa protagonista di qualche altro errore che avrebbe fatto cadere le braccia al suo ex fidanzato. Insomma, cosa deciderà di fare l'ex tronista adesso che è tornata in pubblico? Vedremo.