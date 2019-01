Annuncio

Su 'Oggi' arrivano le prime indiscrezioni su quelle che potrebbero essere le novità della prossima stagione televisiva delle reti Rai. In particolar modo si parla de La prova del cuoco, il programma del mezzogiorno condotto da Elisa Isoardi in forte crisi dal punto di vista degli ascolti. A quanto pare, però, dal prossimo anno le redini della trasmissione culinaria di Raiuno potrebbero tornare di nuovo nelle mani della Clerici. [VIDEO]

L'indiscrezione su La prova del cuoco: ritorna la Clerici?

Il settimanale 'Oggi', infatti, ipotizza che dal prossimo mese di settembre, al timone de La prova del cuoco potrebbe ritornare di nuovo la Clerici per far fronte così al flop di ascolti registrato quest'anno da Elisa Isoardi.

Da settembre ad oggi, infatti, la trasmissione del mezzogiorno di Raiuno è in forte calo dal punto di vista del numero di spettatori, con una media che non va oltre la soglia del 12-13% di share, contro il 16-17% di share della passata edizione.

E così nel corso della prossima stagione televisiva potrebbe arrivare un cambiamento radicale ed ecco che la Clerici potrebbe riapprodare nuovamente al timone del programma che ha condotto con successo per ben 18 anni. Per la bella Elisa Isoardi, [VIDEO]però, potrebbero aprirsi le porte di un altro programma storico del daytime di Raiuno.

La conduttrice, infatti, sarebbe in pole position per la conduzione de La vita in diretta, il contenitore del pomeriggio attualmente nelle mani di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi.

Antonella Clerici si prepara al ritorno in prima serata con Sanremo Young

In attesa di scoprire quale sarà la decisione ufficiale sui palinsesti della prossima stagione televisiva, la Clerici si prepara al ritorno in prima serata con Sanremo Young. Dal prossimo febbraio, infatti, la conduttrice condurrà la seconda edizione del baby talent che permetterà a dei giovani concorrenti di mettersi in gioco e di potersi esibire dal vivo sul celebre Teatro Ariston, a distanza di una settimana dalla conclusione del Festival.

Lo scorso anno Sanremo Young era andato molto bene dal punto di vista degli ascolti, riuscendo a totalizzare una media di circa 4 milioni di spettatori a serata con uno share che oscillava tra il 16 e il 19%. Tra le novità di quest'anno, stando alle indiscrezioni di TvBlog, la Clerici dovrebbe contare sulla presenza in giuria di Belen Rodriguez, la showgirl argentina più amata dagli Italiani.