L'affaire 'Nicola Panico', che ha visto l'ex-tronista di 'Uomini e Donne', Sara Affi Fella, fingersi single durante il trono mentre continuava a frequentare il suo storico fidanzato Nicola, continua a riempire le pagine dei principali quotidiani e siti d'informazione. Nel corso delle ultime ore sono emerse delle nuove indiscrezioni sul conto di Sara, la quale ha deciso di aprirsi per la prima volta ai microfoni di 'Chi' magazine, per rivolgere le sue scuse alla redazione del dating-show di Maria De Filippi e alla conduttrice del programma.

Sara riporta le sue scuse rivolte a Uomini e Donne

A distanza di all'incirca 5 mesi dal caso di cronaca rosa che ha visto Sara Affi Fella colpevole di aver raggirato i suoi corteggiatori e la redazione di 'Uomini e donne', al mero scopo di ottenere visibilità, consensi del pubblico e guadagni attraverso collaborazioni da gestire via network, l'ormai ex-tronista si è concessa ad un'inedita intervista rilasciata a 'Chi', il noto magazine di pettegolezzi diretto da Alfonso Signorini.

''Non passo per la vittima. Non passo per l'ingenua che ha sbagliato a causa della sua giovane età, né per la scalatrice sociale che è disposta a tutto per fama e per soldi. Chiedo scusa a Maria De Filippi, alla redazione di Uomini e Donne, a tutti'', queste ultime sono solo alcune delle dichiarazioni rilasciate dall'ex-web influencer a margine della farsa inscenata ai danni del dating-show di Canale 5. L'ex-pupilla di Maria De Filippi ha ammesso di essere stata fidanzata con Nicola Panico durante il suo Trono classico e ha aggiunto che ha preferito non rivelare il suo segreto a chi le stava offrendo un'opportunità di guadagni. E sul conto del suo ex-ragazzo, la ragazza ha asserito che Nicola Panico le diceva di non lasciare il programma della De Filippi, sostenendo che fosse una grande opportunità lavorativa per lei. [VIDEO]

''Quando è scoppiato lo scandalo sono stata male… sono diventata anoressica'', ha fatto sapere Sara Affi Fella ai microfoni del giornale di Alfonso Signorini, aggiungendo che è al momento seguita da uno psicologo.

L'ex-tronista ha confidato di essere arrivata al punto di odiare se stessa, tanto da non voler essere più 'Sara'. [VIDEO] La ragazza ha dichiarato di non voler essere più alla spasmodica ricerca della popolarità e si auspica di non ricevere più odio e critiche negative dalle persone comuni. Intanto, il popolo della rete è letteralmente diviso a metà: da una parte c'è chi si schiera dalla parte dell'ex-tronista, sostenendo di volerla perdonare per quanto è accaduto ai danni del programma della De Filippi, dall'altra vi sono coloro i quali sostengono che Sara sia tornata a cercare visibilità mediatica.