La prima intervista ufficiale che Sara Affi Fella ha rilasciato dopo lo scandalo che l'ha travolta qualche mese fa, è riuscita a realizzarla Chi; sul numero del settimanale di gossip in uscita il 9 gennaio, sono riportate le prime dichiarazioni esclusive dell'ex tronista di Uomini e donne. La napoletana ha ammesso di aver raccontato tante bugie [VIDEO]quando era in Tv perché era "drogata" di telecamere, ha confessato la relazione mai finita con Nicola Panico, ha chiesto scusa al pubblico e a Maria De Filippi, ed ha anche fatto sapere di essere diventata anoressica.

Sara si confessa sulle pagine della rivista di Signorini

Sono passati quasi cinque mesi da quando su tutti i media non si parlava d'altro che di Sara Affi Fella e del piano che aveva tramato alle spalle del pubblico e di chi lavora a Uomini e Donne. Dopo un lungo periodo di silenzio, l'ex tronista ha accettato di raccontare la sua verità sul numero di Chi in uscita mercoledì 9 gennaio; a meno di 24 ore da quel momento, sul web sono stati riportati alcuni stralci dell'intervista fatta dalla ragazza.

"Non voglio passare né per la vittima ingenua, né per la scalatrice sociale disposta a tutto pur di fare soldi. Oggi ci metto la faccia e chiedo scusa"- con queste parole la napoletana ha cominciato a sfogarsi sulle pagine del settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. La ventenne ha ammesso di aver avuto una relazione con Nicola Panico mentre cercava l'amore a U&D, di aver pensato tanto volte di mollare tutto, ma che sarebbe stato il suo ex fidanzato a spingerla a portare avanti al questione perché era un'opportunità unica.

"Mi scuso con Maria De Filippi, la redazione, il pubblico, con tutti insomma. Ai tempi non ho avuto la forza di fermarmi perché ero come drogata di Tv"- ha aggiunto Sara nell'intervista che sicuramente farà il giro della rete e che provocherà la reazione di molte persone che hanno avuto a che fare con lei in quel periodo (Panico in primis).

La Affi Fella: 'Abbiate pietà, basta odio nei miei confronti'

Dopo aver raccontato le bugie che ha detto quando era a Uomini e Donne e dopo aver chiesto scusa a tutti per il suo comportamento, Sara Affi Fella ha confidato a Chi cosa le è successo nei mesi successivi allo scandalo che l'ha travolta nell'autunno scorso.

"Sono stata tanto male, sono diventata anoressica e ancora oggi mi sta seguendo uno psicologo"- ha fatto sapere la partenopea prima di aggiungere "Voglio solo riprendermi in mano la mia vita dopo essermi fatta schifo". Rivolgendosi poi alle persone che tutt'ora le puntano il dito contro per quello che ha fatto quando era tronista, la ventenne ha detto: "Io non rivoglio la fama, ma chiedo solo di poter andare a prendermi un caffè senza che la gente mi guardi con odio".

"Abbiate pietà"- ha ripetuto più volte Sara nel corso dell'intervista [VIDEO] che ha rilasciato a Chi, la prima dopo essere stata giudicata ed isolata dalla maggior parte delle persone per quello che ha fatto quando era protagonista del programma di Maria De Filippi.