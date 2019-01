Advertisement

Claudio D'Angelo e Ginevra Pisani, una delle coppie più chiacchierate di Uomini e donne, potrebbero essersi lasciati. I due, che da un po' di tempo non si sono mostrati più insieme sui social, potrebbero aver preso strade diverse. Al momento non vi è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dei diretti interessati, ma soltanto qualche indizio disseminato sui social dalla Pisani. Quest'ultima ha scritto che non avrebbe mai immaginato di iniziare l'anno nuovo 'in questo modo'.

Inoltre risulta che la ragazza sia ritornata a Napoli, sua città d'origine. Tempo fa Ginevra si è trasferita a Rimini per convivere con Claudio ma qualcosa deve essere andato storto se, dopo le festività, la donna ha fatto ritorno nel capoluogo partenopeo da sola.

In passato l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è scesa in Campania per salutare i suoi parenti in compagnia del suo uomo che stavolta non è stato al suo fianco. Non resta che seguire i prossimi sviluppi della vicenda che ha lasciato i fan di Uomini e Donne [VIDEO] col fiato sospeso nell'attesa di capire cosa sia successo a una delle coppie più affiatate del programma.

Claudio e Ginevra, probabile crisi di coppia

Tempo fa Claudio ha pubblicato sui social una foto che ritrae una sua espressione piuttosto malinconica, senza la sua Ginevra a fianco. Anche se l'uomo si è limitato a ringraziare i fan, molti hanno colto in lui una sorta di malinconia. D'Angelo, all'inizio della relazione con la Pisani, ha manifestato alcune perplessità in merito alla giovane età della ragazza, allora diciottenne.

Potrebbe essere tale diversità il 'pomo della discordia' qualora vi fosse una crisi di coppia in atto. Tuttavia, Claudio, a onor del vero, ha spesso sottolineato come la sua donna si sia dimostrata una persona matura, nonostante la sua giovane età.

La coppia è stata al centro del Gossip anche per alcune critiche sviluppate sul web in merito all'aspetto fisico della Pisani, considerata da alcuni non molto avvenente. In tali circostanze, D'Angelo ha difeso a spada tratta la sua Ginevra, sottineandone la bellezza, a dispetto degli haters. Non si sa al momento con certezza se il rapporto tra i due si sia interrotto o si tratti soltanto di una crisi passeggera. Non resta che aspettare probabili aggiornamenti da parte di entrambi sui rispettivi profili social. Una storia solida come la loro potrebbe anche ripartire su nuove basi dopo un eventuale periodo di difficoltà come è accaduto per alcune coppie inossidabili di Uomini e Donne [VIDEO].