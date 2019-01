Advertisement

Uomini e donne è tornato ieri 7 gennaio su Canale 5 dopo la pausa per le festività natalizie. La puntata del lunedì, come abitudine consolidata di questa stagione, è stata dedicata al Trono over, con le vicende di Gemma Galgani al centro dell'attenzione. La dama torinese prima ha dato vita all'ennesimo siparietto trash con Tina Cipollari [VIDEO], dopodiché ha parlato della rottura con Paolo Marzotto e del ritorno di fiamma con Rocco Fredella.

L'episodio ha scatenato più di qualche critica nei social network, dove molti utenti si sono detti stanchi di seguire il solito copione scritto e ripetuto da mesi.

Ci si sarebbe quindi aspettati di assistere ad un tracollo degli ascolti della parte dedicata a dame e cavalieri, anche se le cose sono andate ben diversamente. Al contrario delle aspettative, Gemma e colleghi sono riusciti ancora a fare il pienone con dei dati Auditel più che positivi per il primo appuntamento dell'anno.

Ascolti al top: Uomini e donne vince il pomeriggio

Esordio con il botto per Uomini e donne, i cui ascolti hanno confermato l'interesse degli italiani per il Trono over. La puntata del 7 gennaio dedicata quasi completamente a Gemma Galgani ha permesso al dating show di essere il programma più visto nella fascia pomeridiana. Dame e cavalieri hanno conquistato 3.074.000 telespettatori pari al 22,58% di share nella prima parte mentre nel finale sono scesi a 2.738.000 appassionati corrispondenti al 22,81% di share.

Il format condotto da Maria De Filippi ha conquistato la medaglia d'oro nel pomeriggio italiano, seguito da Una Vita con 2.750.000 spettatori e il 17,78% di share, Beautiful che ha registrato 2.674.000 telespettatori pari allo share del 16,84% e Il Segreto con 2.376.000 fan e una percentuale del 20,02%.

Il tira e molla che piace

La prima puntata di Uomini e donne ha scatenato numerose discussioni sui social network dove Gemma Galgani è stata presa di mira per il suo continuo tira e molla con Rocco Fredella. Sono in molti a credere che ci sia poco di sincero in questo rapporto e che la dama sia interessata solo alla visibilità e non, come dovrebbe, alla ricerca dell'anima gemella. Nonostante le polemiche, però, la versione del Trono over ottiene ottimi ascolti settimana dopo settimana, motivo per cui difficilmente Maria De Filippi cambierà le dinamiche e i suoi protagonisti.

I fan faranno bene a rassegnarsi alle storie, spesso ai limiti del trash legate a Gemma Galgani che già nelle prossime puntate farà un passo indietro nel suo rapporto con Rocco Fredella. Le anticipazioni di Uomini e donne sulla registrazione del 4 gennaio (l'ultima effettuata) confermano che la dama affermerà di non riuscire ad accettare certi atteggiamenti del piastrellista.

Lui invece si dirà certo di non essere al centro dell'interesse della torinese [VIDEO] che, a differenza di ciò che vuole far credere, si trova soltanto nel programma per apparire in televisione.

Una tesi sostenuta anche da Tina Cipollari e Gianni Sperti, oltre che da molti telespettatori dello storico dating show.