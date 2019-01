Advertisement

Advertisement

Spiacevole episodio per Giulia De Lellis. L'ex protagonista di Uomini e donne ha raccontato nelle stories che ha postato in queste ore su Instagram che qualche giorno fa, mentre camminava per strada, ha dovuto fare i conti con la follia di un uomo, il quale le ha ruttato in faccia, senza alcun motivo logico. Un momento a dir poco sgradevole per l'ex fidanzata di Andrea Damante, che tuttavia già in passato aveva avuto modo di raccontare altri episodi simili. [VIDEO]

Il racconto di Giulia De Lellis: 'Un signore mi ha fatto un rutto in faccia, sono scioccata'

Nel dettaglio, infatti, abbiamo visto che Giulia De Lellis sui social ha rivelato che mentre stava facendo una passeggiata per strada, un uomo le si è avvicinato e le ha ruttato in faccia, dopodiché è scappato via, lasciando la ragazza senza parole.

Leggi anche Andrea Damante si tatua una ragazza sul braccio: i fan pensano subito a Giulia De Lellis

'Ragazzi sono scioccata, non ho parole', ha dichiarato Giulia su Instagram, aggiungendo poi che in quel momento è rimasta talmente basita, al punto da non avere il coraggio di dirgliene quattro, anche se sui social si è sfogata abbastanza e ha ammesso che avrebbe voluto dirgli 'Por..', 'Maia...' e altri appellativi.

Advertisement

Questa, però, non è la prima volta che accadono episodi simili, visto che in passato Giulia ha raccontato di essere stata aggredita verbalmente al semaforo da un uomo, che le ha dato dell'incapace al volante e secondo lei lo ha fatto solo perché l'ha riconosciuta.

È vero amore tra Giulia De Lellis e il cantante Irama: lei dovrebbe seguirlo a Sanremo

Nonostante lo spiacevolissimo episodio, Giulia però può ritenersi fortunata, perché ci sono tantissime persone che la ammirano e la sostengono in tutti i suoi progetti. Ad oggi, infatti, è lei la più giovane influencer maggiormente seguita su Instagram, con quasi tre milioni e mezzo di persone.

Giulia, inoltre, si sta godendo un momento meraviglioso [VIDEO] anche dal punto di vista sentimentale, dato che la sua storia d'amore con il giovane cantante Irama sta proseguendo nel migliore dei modi.

Advertisement

I due sono letteralmente inseparabili, così come si evince dalle foto e dalle stories che postano costantemente sui loro canali Instagram e ormai la De Lellis segue il suo fidanzato in tutti in suoi spostamenti.

Stando alle ultime indiscrezioni, non si esclude che la bella Giulia possa seguire il suo amato Irama anche al Festival di Sanremo, dato che quest'anno sarà anche lui nella rosa dei 24 cantanti Big scelti dal direttore artistico Claudio Baglioni.