Il giorno è, ormai, arrivato, questa mattina, 9 gennaio alle ore 9.00, Francesco Chiofalo è entrato in sala operatoria per sottoporsi al delicatissimo intervento [VIDEO] di rimozione del tumore al cervello. Nel corso della notte appena trascorsa, l'ex concorrente di Temptation Island ha voluto pubblicare un'ultima Instagram Stories prima dell'intervento in cui, finalmente, ha deciso di riapparire in video. Il suo messaggio ha commosso tutti: "spero non sia l'ultima volta che vedrete il mio faccino".

Francesco torna in video per salutare tutti i fan

Oggi, alle ore 9.00, Francesco è entrato in sala operatoria per sottoporsi al difficilissimo intervento della durata di 18 ore.

Le paure del ragazzo negli ultimi giorni sono state fortissime, dal momento che gli esiti di questo intervento potrebbero essere devastanti. I medici lo hanno messo al corrente che esiste un 80% di possibilità che il ragazzo possa subire danni permanenti, tra cui cecità, paralisi e demenza. Per questo motivo Chiofalo si è mostrato naturalmente terrorizzato agli occhi amorevoli dei suoi fan. Per tutti questi giorni aveva preferito non apparire in video [VIDEO]poiché riteneva che la malattia lo avesse già segnato molto in viso, tuttavia, la notte prima dell'operazione, ha voluto mandare un messaggio a tutti i suoi fan per salutarli. Dal letto d'ospedale, ha pubblicato delle Instagram Stories nelle quali ha rivelato di essere terrorizzato da ciò che gli aspetta ma, allo stesso tempo, una vena di ottimismo lo pervade e non lo abbandonerà.

Chiofalo ha informato che il suo profilo verrà messo nelle mani di una persona fidata che terrà aggiornati tutti i suoi follower circa gli esiti di questa delicata operazione.

L'augurio e le speranze di Francesco Chiofalo prima dell'operazione

Le parole di Francesco hanno conquistato il cuore di tutti: "spero non sia l'ultima volta che vedrete il mio faccino" ha commentato il ragazzo e poi ha aggiunto: "non ho mai avuto così paura".

Ad ogni modo, tutte le persone care sono lì accanto a lui che lo sostengono e gli danno forza, così come gli innumerevoli follower che hanno preso a cuore la vicenda.

Per quanto riguarda la sua ex Selvaggia Roma, invece, non ci sono notizie, dopo la bufera nata perché la ragazza si è mostrata poco interessata alla vicenda, non ci sono stati ulteriori aggiornamenti, pertanto, non si sa se effettivamente l'ex fidanzata gli abbia scritto o meno.