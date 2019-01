Annuncio

Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra [VIDEO], che ha appena raggiunto le 2000 puntate in Spagna. Le anticipazioni di inizio febbraio svelano che Elsa scoprirà che Isaac ha messo incinta Antolina, mentre Julieta deciderà di sacrificarsi per amore di Saul.

Il Segreto: Fernando scopre che Maria è viva

Grandi colpi di scena accadranno nelle puntate de Il Segreto [VIDEO] in onda a febbraio. Gli spoiler annunciano che Isaac dirà ad Elsa (Alejandra Meco) che è il padre del bebè che attende Antolina.

La Laguna, a questo punto, si rifugerà nella sua camera da letto, chiedendo di essere lasciata in pace. Dall'altro canto, il carpentiere evidentemente confuso si recherà da Don Anselmo (Mario Martin), il quale gli suggerirà di assumersi le proprie responsabilità di fronte ad Antolina.

Fernando, nel frattempo, scoprirà che Maria, la sua ex moglie è viva, tanto da nascondersi a Cuba insieme a Gonzalo (Jordi Coll) ed ai bambini, mentre Raimundo (Ramon Ibarra) capirà che la consorte si trova in grande difficoltà dalle iniziali che compongono ogni frase della lettera. Per tale ragione il vecchio locandiere esprimerà il desiderio di recarsi sul luogo dove aveva visto la moglie per l'ultima volta, mentre il Mesia scomparirà nel nulla per un po’ di tempo.

Il Segreto: arriva Magdalena, Julieta si concede a Fernando

Gli spoiler de Il Segreto in onda ad inizio febbraio su Canale 5, rivelano che il Mesia sparirà all'interno di una clinica psichiatrica, mentre a Puente Viejo giungerà Magdalena: proprio quest'ultima crederà che Don Berengario sia suo marito Armando. Per questo motivo il prete cercherà all'inizio di allontanare l'anziana, se Dolores non cominciasse ad insinuare degli spiacevoli pettegolezzi sul suo conto.

Julieta (Claudia Galan), nel frattempo, farà l'amore con Fernando Mesia (Carlos Serrano) per entrare in possesso di alcune prove riguardanti l'assassinio del suo amato Saul. Il Mesia, a questo punto, rispetterà la parola data, tanto che la nipote di Consuelo troverà una pistola, usata presumibilmente per uccidere il fidanzato tra gli oggetti personali di Prudencio. Successivamente Basilio Duran si travestirà da medico per cercare di ultimare il suo piano. Infatti deciderà di uccidere Adela, se Carmelo e Severo non cominciassero a sospettare qualcosa. Infine Carmelo informerà l'amico di voler vendicarsi personalmente dello stalker della moglie.