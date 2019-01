Annuncio

Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra, campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle puntate, in onda a fine gennaio in Spagna, svelano che Julieta Uriarte coronerà finalmente il suo sogno d'amore con Saul dopo aver superato vari ostacoli, mentre a Puente Viejo arriverà Roberto Sanchez, il presunto nuovo interesse amoroso di Maria.

Il Segreto: lieto fine per Julieta e Saul

Clamorose novità arrivano dalle puntate spagnole de Il Segreto, in onda nella seconda parte di gennaio in Spagna.

Le anticipazioni annunciano che ci sarà il tanto atteso lieto fine tra Julieta Uriarte e Saul Ortega. Nella puntata 1999, in onda mercoledì 23 gennaio su Antena 3 i telespettatori assisteranno alle nozze della coppia.

Un lieto fine arrivato dopo una serie di incredibili vicissitudini.

Julieta (Claudia Galan), infatti, sarà addirittura rapita mentre stava indossando l'abito bianco prima di pronunciare il fatico sì dopo aver ottenuto l'annullamento da parte di Prudencio Ortega (Jose Milan). Ebbene sì, la nipote di Consuelo sarà portata in un capanno abbandonato da Eustaquio Molero, [VIDEO] del quale faremo la conoscenza più avanti in Italia. Fortunatamente sarà salvata dall'intervento di Saul e Severo, tanto che nella puntata 1999 tutto andrà per il verso giusto. Ma tranquilli che il matrimonio della coppia non sancirà l'uscita di scena di Claudia Galan e Ruben Bernal dal cast de Il Segreto.

Il Segreto, anticipazioni: l'arrivo di Roberto Sanchez

Se Julieta e Saul riusciranno a coronare il loro sogno d'amore, Maria Castaneda vedrà l'arrivo di Roberto Sanchez, un suo vecchio amico dopo essere stata lasciata definitivamente del marito Gonzalo [VIDEO].

Proprio quest'ultimo deciderà di lasciare Puente Viejo per rifarsi una vita lontano da Maria e dai piccoli Beltran e Esperanza.

Maria, nel frattempo, sarà sempre più attratta da Roberto, tanto suscitare la crescente gelosia di Fernando Mesia (Carlos Serrano) nei confronti del forestiero. Inoltre andrà su tutte le furie quando udirà Beltran ed Esperanza chiamarlo zio. La produzione di Aurora Guerra non ha ancora fornito il nome dell'attore che presta il volto al presunto nuovo fidanzato di Maria, ne tanto meno quanto si tratterrà nella soap opera. Ricordiamo ai telespettatori di Canale 5 che per assistere a queste puntate inedite dovremo attendere metà del 2019 a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.